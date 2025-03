Alessandro Nesta e Cristian Chivu hanno parlato così dopo il pari 1-1 tra Monza e Parma.

Parma, le parole di Chivu

Chivu sul pareggio: “Il punto non mi soddisfa perchè potevamo fare di più. Poi mi piacerebbe vedere questa squadra proporre e non rincorrere il risultato. Questa non la considero una squadra di ragazzi giovani ma di calciatori che hanno tanta qualità e la devono dimostrare sul campo perchè sono convinto che possono fare molto di più. Lavorano bene, ma deve avere un atteggiamento diverso. Magari anche sangue freddo quando si tratta di fare l’ultima scelta”

Chivu su Man, Bonny e Pellegrino: “Abbiamo solamente due punte al momento, quindi devo alternarli. E considero anche gli equilibri di squadra quando faccio le scelte perchè sono due attaccanti differenti. Man sta lavorando per trovare la condizione migliore, spero che la nazionale possa aiutarlo a ritrovare la giusta brillantezza. La classifica del Parma non rispecchia il reale valore della rosa perchè ha tanta qualità. Mi spiace che purtroppo non riusciamo a essere continui per tutta la partita”

Nesta sulla gara

Sul pareggio: “Era importante vincere, poi nella vita non si sa mai e non dobbiamo mollare. Però è stato un peccato non aver vinto questa sfida con il Parma che peraltro è stata la migliore fatta dai miei calciatori per attenzione, abnegazione, voglia di lottare fino alla fine. I cambi come quello di Lekovic? Messo dentro perchè tre calciatori mi hanno chiesto i cambi come Bianco, Birindelli e Kyriakoupolus. Altrimenti avrei fatto altre scelte. Mota Carvalho non era da togliere perchè ha tenuto in apprensione la loro difesa. Il pareggio di Bonny? Quando prendi gol a pochi minuti dal novantesimo dispiace, peccato non aver trovato il guizzo e la giocata per chiuderla prima. Però ringrazio i miei calciatori perchè oggi erano davvero sfiniti“