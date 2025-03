Rissa furiosa in campo: Nba stravolta

Il mondo dell’Nba è stato sconvolto da una rissa furiosa avvenuta in campo: ecco cos’è successo e da cosa è scaturito il tutto.

L’NBA ha fatto tanto parlare di sé ma stavolta non per le giocate clamorose dei giocatori delle diverse squadre. Ma per una rissa scoppiata sul campo da gioco per un contrasto tra due giocatori. Dal contrasto in sé poi la situazione è degenerata, tanto che l’arbitro della sfida è stato costretto ad intervenire e a prendere decisioni forti.

Mason Plumlee e Steven Adams sono diventati protagonisti di una sfida in NBA nel corso della gara disputata tra i Phoenix Suns e gli Houston Rockets. I due cestisti sono stati divisi dall’arbitro ed espulsi entrambi per il loro comportamento, attirando su di sé l’attenzione e le critiche di tutti gli appassionati di questo sport.

Rissa in NBA: ecco la ricostruzione e da cosa si è scatenato tutto

Questa la ricostruzione fatta su ‘X’ dal blog ‘La Giornata Tipo’: “Questa notte Steven Adams e Mason Plumlee sono stati espulsi per rissa. Il tutto è nato da una gomitata rifilata da Plumlee a rimbalzo, e un suo successivo tentativo di testata”.

“Adams – si legge ancora -ha poi tentato di sollevarlo come si fa con i bambini di 3 anni, ma se l’è buttato addosso. La questione è poi continuata negli spogliatoi con Adams che è andato a cercarlo. Adams era molto arrabbiato perché 7 anni prima gli aveva letteralmente salvato la vita”.

“Plumlee aveva abboccato ad una sua finta e Adams, anziché segnare 2 punti facili, si era disinteressato dell’azione per salvargli l’osso del collo mentre Plumlee si stava per sfracellare a terra. Morale della favola: Plumlee è un ingrato”, si legge in conclusione.

Insomma, si può dire che si sia accesa la miccia e ne sia scaturita una rissa abbastanza folle tra Mason Plumlee e Steven Adams che ha inevitabilmente fatto incrinare il clima respirato nel corso della sfida NBA tra i Phoenix Suns e gli Houston Rockets.

Dalla rissa tra i due in campo si è venuto a creare un vero parapiglia che ha coinvolto ovviamente anche altri compagni di squadra dei rispettivi cestisti. Il tutto appare però abbastanza paradossale proprio alla luce di quanto fatto da Adams nei confronti di Plumlee qualche anno fa quando lo ha praticamente ‘salvato’ da un grave infortunio.