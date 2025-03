Serie A, pari Parma: successo Verona

Termina 0-1 la sfida di Serie A tra Udinese e Verona. A decidere il match la rete di Duda. Finisce invece in parità 1-1 il match tra Monza e Parma. Al vantaggio di Izzo risponde Bonny.

Serie A, le ufficiali

MONZA (3-5-2): Turati; Izzo, Pedro Pereira, D’Ambrosio; Zeroli, Birindelli, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Keita, Mota. All. Nesta.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Estevez, Bernabé; Man, Pellegrino, Almqvist. All. Chivu.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Zemura, Atta, Payero, Karlstrom, Lovric; Sanchez, Lucca. All. Runjaic

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. All. Zanetti

Udinese-Verona 0-1, decide Duda

Prima chance Udinese al 9′. Arriva il primo tentativo della gara, con Payero che ci prova da lontano. Prepara il destro e scarica verso la porta ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Ancora bianconeri che ci provano al 48′. Con una potente progressione sulla destra, Ehizibue supera Bradaric e si porta la palla sul piede sinistro. Dal limite dell’area, scarica un potente tiro a giro che sfiora il palo alla sinistra di Montipò, mancando di poco la rete. Chance bianconera al 56′. Sinistro dal limite del centrocampista bianconero e palla fuori di pochissimo alla destra di Montipò. Vantaggio Verona al 73′ con Duda. Punizione meravigliosa dello slovacco che fa passare la palla sopra la barriera e la mette nel sette alla sinistra di Okoye. Verona in vantaggio! Successo Verona. Cade l’Udinese.

Pari tra Monza e Parma

Finisce 1-1 all’U-Power Stadium tra Monza e Parma. Prima emozione al 38′ per il Parma. Ecco il primo squillo della squadra emiliana: passaggio orizzontale di Man per Almqvist, l’ex Lecce si gira in un fazzoletto e conclude a giro con il sinistro, sfiorando il palo alla destra di Turati. Vantaggio Monza al 61′ con Izzo. Dopo più di due anni, il difensore centrale porta avanti la sua squadra. Il calcio d’angolo battuto al centro vede un rimpallo che favorisce il capitano dei brianzoli: la sua conclusione supera Suzuki. Pari Parma. Super gol di Bonny. Entrato bene in campo, l’attaccante semina il panico e conclude sul secondo palo: palla in buca d’angolo e punteggio nuovamente in parità. Finisce 1-1.