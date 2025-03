Furia Alonso, reazione choc: F1 sconvolta

La Formula 1 ha ufficialmente riaperto i battenti e il GP in Australia ha ridato il via al Mondiale anche per questo 2025: a stupire è stata però stavolta anche la reazione di Alonso.

La Formula 1 è ripartita dall’Australia e dal Gran Premio di Melbourne in cui non sono mancate le sorprese, le certezze e i consueti colpi di scena che questo sport è in grado di offrire a tutti gli appassionati. Le aspettative si sono alzate anche e soprattutto per il valzer che si è venuto a creare con i piloti delle diverse scuderie e la gara in Australia ha iniziato a dare un’idea di quello che si si potrà e dovrà aspettare in questa stagione.

Gli occhi del mondo, in questo weekend, si sono concentrati sull’Australia e sul debutto per il 2025 della Formula 1. Una F1 in cui la McLaren vuole superare quanto fatto lo scorso anno, in cui la Red Bull vuole riconfermarsi e in cui la Ferrari ha alzato tantissimo le aspettative. Occhio però anche a quanto accaduto, poco prima della gara di questa mattina, con Fernando Alonso.

Alonso spiazza tutti: la reazione in F1 è stata pazzesca e sicuramente inaspettata

“Saranno 24 venerdì così”. La frase di Fernando Alonso dopo le libere del Gran Premio di Australia è arrivata in maniera tanto pesante quanto inaspettata. Di fatto, prima della gara ufficiale di questa domenica 16 marzo, Alonso è apparso parecchio nervoso ai microfoni ufficiali della competizione e al team di ‘Formula One Management’ ha difatti dichiarato: “Le mie sensazioni? Non ne ho. Ammesso ne avessi, non ve le direi“.

E non è finita qui perché poi ha anche dichiarato: “Non c’è niente di cui discutere. Se veniamo qui è solo perché siamo costretti a farlo. Sono appena uscito dalla macchina. A partire da oggi e per tutti i prossimo venerdì del Mondiale potrete chiedermi qualsiasi cos ma io non risponderò a niente“.

“Abbiamo fatto dei giri – ha aggiunto – la macchina va, il motore è vivo, i freni sono a posto, il cambio cambia marcia su e giù, quindi siamo a posto. Adesso devo rivedere tutto con il mio team e discutere privatamente di come sono andate le cose”. Insomma, una situazione che ha spiazzato i tifosi dell’Aston Martin e anche tutti gli appassionati di questo sport. La stagione è ancora lunghissima, visto che è appena cominciata, e la situazione con il pilota non è apparsa fin da subito una tra quelle più semplici.