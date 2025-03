Squalifica Sinner, ribaltone totale: “Devono farlo”

L’annuncio del coach chiama in causa il numero uno al mondo, a riposo forzato per la squalifica di tre mesi patteggiata con la Wada

“Approfittatene”. È un inno all’impegno, alla resilienza e al coraggio sfruttando l’assenza forzata del numero uno al mondo: Jannik Sinner.

La squalifica di tre mesi per il ‘caso’ Clostebol, patteggiata con la Wada, gli impedirà fino a maggio di difendere quei punti conquistati l’anno scorso. A Indian Wells, ma soprattutto al Miami Open che concluse in trionfo nel 2024 e dove fu trovato positivo (due volte) al derivato del testosterone.

Ottime chance di rimanere primo nel ranking ATP

L’altoatesino (ora fermo a fermo a 10330 punti) dovrebbe conservare il primo posto nel ranking ATP almeno fino al 21 aprile. Questo grazie a Zverev, uscito subito a Indian Wells, un’eliminazione che ha regalato a Sinner un’ulteriore settimana in vetta alla classifica mondiale.

Come riporta ‘Quindici Zero’, prima del lunedì successivo ai 500 di Barcellona e Monaco di Baviera (14-21 aprile), infatti, non lo potrà raggiungere neanche Carlos Alcaraz.

È principalmente a Zverev e Alcaraz che si rivolge il noto coach francese Patrick Mouratoglou, allenatore della campionessa giapponese Naomi Osaka. In un lungo post su Linkedin, dove è molto attivo, il transalpino incita i colleghi e rivali di Sinner a darsi da fare in questo periodo di assenza del classe 2001.

Assenza Sinner opportunità e pressione: “Vedremo chi sarà abbastanza forte mentalmente per approfittarne”. L’ammissione di Medvedev

“Il fatto che Sinner non giochi per alcuni mesi – scrive Mouratoglou – offre molte opportunità ai giocatori non solo di vincere grandi tornei, ma anche di acquisire fiducia vincendo molte partite”, come ha candidamente ammesso Medvedev dopo il successo contro Fils a Indian Wells.

Allo stesso tempo, però, la mancanza di Sinner mette anche tanta pressione addosso agli altri tennisti: “Faccio sempre l’esempio di Marion Bartoli, che ha vinto Wimbledon quando Serena Williams, Maria Sharapova e molte altre top player hanno perso presto. Molte avrebbero potuto vincere, una sola l’ha fatto.

(…) Nei prossimi tre mesi vedremo chi sarà in grado di approfittare dell’indisponibilità di Sinner – sottolinea in conclusione il coach francese – Chi insomma sarà abbastanza forte mentalmente da pensare: ‘Ho un’opportunità, non posso sbagliare. Ma come posso sfruttare questa opportunità e combattere la pressione che ne deriva per vincere?'”. Lo scopriremo molto presto…