Sinner, addio Roma: la mazzata è tremenda

È arrivata l’ufficialità: preferito Alcaraz al numero uno al mondo adesso fuori causa perché squalificato. Tutti i dettagli

Non può che esserci attesa e curiosità per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Quando avverrà ormai lo sanno praticamente tutti, ovvero agli Internazionali di Roma di scena al Foro Italico il prossimo maggio. Il tennista azzurro avrà appena finito di scontare la squalifica per il caso Clostebol, un totale di 3 mesi patteggiati con la Wada lo scorso febbraio.

Il Masters 1000 romano, che ha saltato l’anno scorso a causa dell’infortunio all’anca, sarà una prova d’esame importante per l’altoatesino. Una prova d’esame in ottica Grande Slam, il sogno non confessato del numero uno al mondo. Molto dipenderà dal livello della sua condizione fisica a maggio, ragionando proprio in prospettiva Roland Garros e Wimbledon.

Sinner sarà il favorito al Foro Italico? Per tanti sì, non per i bookmakers. Per loro è Carlos Alcaraz, il vincitore dell’anno scorso e fresco di eliminazione in semifinale a Indian Wells, un risultato che consolida la leadership mondiale di Jannik. La vittoria dello spagnolo è data a 2.00. Solo dopo c’è Sinner, quotato a 3.75.

Il classe 2001 viene comunque preferito a Djokovic (6.50) e Zverev (8.50), che nel 2024 perse la finale proprio contro Alcaraz. Davanti al rivale Sinner anche per Wimbledon: un suo successo sul verde di Londra è dato a 2.20, mentre quello dell’italiano a 2.70. Staccato Draper, che ha battuto il nativo di Murcia negli States: un suo trionfo è quotato a 15.

Sinner fuori causa, ma Zverev e Alcaraz non ne approfittano

Dicevamo di Alcaraz, ma anche Zverev non è riuscito ad approfittare dell’assenza di Sinner. Il tedesco, come lo spagnolo, continua ad avere quel problema di continuità che ha reso fin qui l’italiano praticamente irraggiungibile. Persino adesso che, per via della squalifica, non può difendere i punti conquistati l’anno passato.

È possibile che Zverev e Alcaraz, secondo e terzo nel ranking ATP, abbiano pure difficoltà a gestire la pressione del momento, sicuramente più elevata con Sinner fuori causa. Ma Roma, per sua fortuna, non è poi così lontana.

Aspettando il Foro Italico: “Troverà un ambiente speciale”

“Agli Internazionali troverà un ambiente speciale – ha detto al ‘Corriere dello Sport’ l’ex numero 33 al mondo – Il Foro Italico ti accompagna con un tifo da brividi, lo ricordo bene da giocatore. A Jannik dovremo dare un po’ di tempo, anche se tutti sperano di vederlo subito in campo a lottare per il titolo”.