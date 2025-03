Bagnaia si è arreso, decisione drastica: sì al cambio moto

L’annuncio del pilota Ducati dopo il GP d’Argentina e il distacco da Marquez già di 31 punti: “La mia sensazione è un po’ strana…”

Bagnaia sta pensando seriamente, lo ha detto lui in prima persona, di cambiare moto dopo l’avvio deludente del Mondiale MotoGP. Deludente rispetto alle attese, ma soprattutto in rapporto al suo nuovo compagno di team, quel Marc Marquez dominatore incontrastato – e forse incontrastabile – nei primi quattro GP dell’anno: 4 vittorie su 4 tra gare normali e Sprint.

Bagnaia è già molto distante dallo spagnolo: sono infatti 31 i punti di distanza tra lui e Marquez, ma è ancor più netto il divario che si è visto finora in pista. Il torinese è sempre stato molto lontano dalle prestazioni e dai tempi dell’otto volte campione del mondo.

Bagnaia molla la GP 24.5?

Serve una svolta, un cambio di passo nel vero senso della parola. Per il pilota cresciuto sotto l’ala protettiva di Valentino Rossi, ancora oggi acerrimo nemico proprio di Marquez, il problema è la moto, la Desmosedici GP 24.5.

Il feeling con ‘lei’ non è ancora sbocciato, e forse non sboccerà mai perché Bagnaia sembra più che intenzionato a riprendere la moto dell’anno passato. La GP24 che, forse non a caso, utilizza Marquez. Nonché Morbidelli, sul podio in Argentina dopo quattro anni, e Fermin Aldeguer.

Possibile ritorno alla moto del 2024 già ad Austin

Non ce lo stiamo inventando noi e non è nemmeno una indiscrezione, è lo stesso Pecco ad aver dichiarato che potrebbe mollare la moto delle prime quattro gare per tornare in sella alla GP24 già a partire del Gran premio di Austin del prossimo 28-30 marzo.

“Forse farò questo passo, perché al momento la mia sensazione con questa moto è un po’ strana – ha detto il ventottenne dopo la corsa sulla pista di Termas de Rio Hondo – Continuiamo a lavorare, ma dobbiamo risolvere questo problema. È vero che non ero così lontano dai primi due piloti, ma il quarto posto non è il mio posto. Non lo è nemmeno il terzo…“.

Austin non è la pista di Bagnaia, come dimostra l’unico successo in una gara sprint dal 2019, cioè da quando corre in MotoGP. È invece una di quelle, una delle tante congeniali a Marquez: su 10 GP disputati, il nativo di Murcia ne ha vinti 7.