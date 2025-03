Batosta Sinner, annuncio roboante: è tutto finito

Decisione presa e ufficializzata dal tennista numero uno al mondo, a riposo forzato a causa della squalifica patteggiata con la Wada

È finita per davvero. L’annuncio di Sinner giunge inaspettato, non osiamo dire come un fulmine a ciel sereno ma in pochissimi erano davvero a conoscenza della decisione presa dal tennista numero uno al mondo.

Per un atleta il tempo scorre lentamente quando non può scendere in campo. Immaginiamo che sia così anche per Sinner, fino al prossimo maggio fuori dai giochi per via della squalifica concordata, o meglio dire patteggiata con la Wada. Lo rivedremo sul clay degli Internazionali di Roma saltati un anno fa a causa dell’infortunio all’anca.

Da qui a maggio, al Masters 1000 del Foro Italico dovrebbe riuscire a mantenere il primo posto nel ranking ATP. Incredibile, ma vero. Ma diciamola tutta, non è una notizia così sorprendente visto il rendimento discontinuo sia di Zverev che Alcaraz, quest’ultimo uscito in semifinale a Indian Wells.

Non ce ne vogliano il tedesco e lo spagnolo, ma Sinner vince anche senza giocare. Intanto che vede i suoi avversari… Perdere, l’altoatesino prende una decisione – giusta o sbagliata, questo lo vedremo – importante per il suo presente e per il suo futuro. Dopo cinque anni di sodalizio, il classe 2001 ha infatti cambiato manager.

Sinner cambia agenzia dopo cinque anni: accordo con Avima Sports di Vittur

Sui suoi social Sinner ha ufficializzato il divorzio da Lawrence Frankopan, Ceo di StarWing Sports che nell’ultimo quinquennio ha seguito e gestito il tennista azzurro.

“Lawrence Frankopan e il suo team – ha sottolineato Sinner – mi hanno supportato tantissimo e questo rimarrà per sempre con me. Vorrei ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni“.

“Dati i miei impegni a lungo termine con StarWing Sports, non sono stato in grado di accettare la loro offerta di lavorare in esclusiva per Avima – le parole invece di Lawrence Frankopan – ma sono grato di aver avuto l’opportunità di lavorare per un talento come Jannik e orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Auguro a Jannik tutto il meglio e molto successo nei suoi sforzi futuri”.

Accordo con Alex Vittur: l’obiettivo è superare quota 30 milioni

Sinner si è affidato alla Avima Sports & Business Management, società fondata dal suo agente Lawrenc Alex Vittur, ex tennista professionista che è al fianco di Jannik da quando aveva 12 anni. In pratica è uno di famiglia. Sinner ha scelto Vittur per ripartire dopo la squalifica e, come evidenzia ‘Il Sole 24 Ore’, superare i 30 milioni di ricavi commerciali.