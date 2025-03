Bufera Jacobs, la rivelazione: “Pensano sia dopato”

Marcell Jacobs nella bufera dopo quanto scatenato dalle indagini a suo carico per presunto doping: a dubitare di lui i suoi stessi compagni di squadra.

Marcell Jacobs è tornato ad attirare l’attenzione ma stavolta tutto quello che è venuto a crearsi ha scatenato una vera e propria bufera. E ha rivelato un lato ‘nascosto’ dell’atletica italiana. Nei confronti del campione olimpico italiano è infatti partita una vera e propria indagine di spionaggio interna dal momento che i sospetti su un presunto caso di doping si sono fatti strada all’interno del suo stesso team.

Diversi suoi compagni di squadra, in primis Filippo Tortu velocista suo compagno di nazionale e al tempo stesso avversario, hanno iniziato a ipotizzare un presunto caso di doping dopo i miglioramenti dei tempi di Jacobs che da 10”10 è passato a registrare 9”80.

Da lì è partita l’intera indagine legata all’inchiesta Equalize, ovvero la piattaforma usata per intercettazioni abusive che ha visto coinvolto anche il centometrista bresciano.

Caso Jacobs: la rivelazione ha scatenato una vera e propria bufera

“Mio fratello non sa nulla, mi raccomando. Se viene fuori, mio fratello non sa nulla”. È questa l’esplicita richiesta di Giacomo Tortu rivolta al cosiddetto ‘super-poliziotto’ Carmine Gallo – venuto a mancare circa una settimana fa mentre si trovava ai domiciliari – in merito ai tentativi di spionaggio nei confronti di Marcell Jacobs per il periodo tra il 2020 e il 2021. Il tutto è emerso dai verbali dell’inchiesta Equalize.

La richiesta è stata a tutti gli effetti quella di avere i certificati e analisi del sangue dell’atleta bresciano. Giacomo Tortu non si è infatti dato pace e ha continuato ad avere dubbi, tanto da continuare ad insistere nonostante non sia arrivato nessun riscontro per le accuse avanzate.

Dal canto suo, ‘ANSA’ ha di fatto confermato che Giacomo Tortu, fratello di Filippo Tortu, avrebbe richiesto appunto un avvio di indagini formali nei confronti del campione olimpico italiano per un presunto caso di doping. I sospetti si sarebbero così allargati anche ad altri appartenenti del team.

Come riportato dall’Agenzia, Gallo avrebbe riferito ai pm: “Mi dice che loro hanno un sospetto, loro, tutto il gruppo loro delle Fiamme Gialle, hanno un sospetto che Jacobs si sia sottoposto a doping“. “Perché – si legge ancora – dice: ‘È impossibile che abbia fatto sta performance’. Dice: ‘È impossibile (…) questo qua, da che correva 10″10, fa 9″80 improvvisamente’. Dice: ‘È impossibile, sicuramente si dopa’”.