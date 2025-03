Milan, nuovi problemi con un big della rosa

Dopo i fischi di San Siro e prima dell’ennesima rimonta rossonera, il Milan è tornato in campo nel secondo tempo contro il Como con due cambi: Fofana per Bondo, scelta tecnica, e Jimenez per Theo Hernandez, sostituzione dovuta a un problema fisico del francese. Mentre l’allenatore Conceiçao avrebbe preferito tenerlo in campo, Theo ha avvertito un fastidio al polpaccio e ha deciso di fermarsi. Due giorni dopo, però, si è presentato sorridente e senza apparenti problemi a Clairefontaine per il ritiro della nazionale francese.

Theo Hernandez-Milan, infortuni e polemiche: un rapporto logoro

L’episodio contro il Como è solo l’ultimo capitolo di una stagione complicata per Theo Hernandez. Il rosso ingenuo contro il Feyenoord, costato l’eliminazione dalla Champions, ha segnato un punto di rottura con i tifosi. Ma le tensioni erano iniziate già ad agosto, quando sulla panchina del Milan sedeva Paulo Fonseca e scoppiò il “caso cooling break” all’Olimpico, quando lui e Leão rimasero distanti dall’allenatore in segno di protesta. Una serie quasi interminabile di episodi che hanno segnato il rapporto tra l’ex Real Madrid e l’ambiente milanista che lo osannava. Sono, infatti, arrivati poi anche il rigore rubato a Pulisic e sbagliato contro la Fiorentina, le squalifiche e le prestazioni altalenanti. La sensazione è che Theo non sia più al centro del progetto rossonero.

Futuro segnato: sarà addio a fine stagione?

Dopo le parti erano state già vicine ad un accordo, il Milan avrebbe già deciso di non rinnovare il contratto di Theo Hernandez in scadenza nel 2026 e sta aspettando offerte in vista dell’estate. Se non arriveranno, non è escluso un clamoroso svincolo nell’estate del 2026. Nel frattempo, Conceiçao punta su giocatori più motivati per dare l’assalto alla Champions o all’Europa League. Alex Jimenez, subentrato contro il Como, ha mostrato grinta e determinazione: qualità che servono più che mai a un Milan in ricostruzione. Il giovane terzino è di proprietà del Milan, ma il Real Madrid vanta una clausola di riacqui che potrebbe esercitare. Alex al momento sembra orientato a voler restare. E in campo, a differenza di Theo, sembra pronto a dimostrarlo.