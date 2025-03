Luciano Spalletti deve fare i conti con un’assenza importante in vista della doppia sfida contro la Germania nei quarti di finale di Nations League. Mancherà infatti il bomber Mateo Retegui. L’attaccante dell’Atalanta è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Una tegola non solo per il commissario tecnico, ma anche per il club bergamasco, che ora dovrà valutare attentamente le condizioni del giocatore.

Retegui indisponibile: il comunicato ufficiale

La Federazione ha confermato l’infortunio dell’attaccante con un comunicato ufficiale: “Sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso“. Una perdita pesante per l’Italia, che dovrà fare a meno di una pedina importante nel reparto offensivo. Retegui, capocannoniere del campionato, è anche il titolare designato degli Azzurri.

Le scelte di Spalletti e gli altri problemi fisici

Al momento, Spalletti ha deciso di non convocare un sostituto per Retegui. Il CT d’altronde non ha grandi alternative, se non quelle che non rispondono esattamente al ruolo di centravanti. A prendere il suo posto in attacco sarà probabilmente Moise Kean, che avrà l’occasione di mettersi in mostra in una sfida di alto livello. Oltre a Retegui, anche Zaccagni e Cambiaso hanno lavorato a parte per problemi fisici, una situazione che potrebbe complicare ulteriormente i piani del ct. Proprio per via delle condizioni di Zaccagni e Cambiaso, per precauzione Spalletti ha provveduto a convocare un altro atalantino, Raoul Bellanova, che si è unito oggi al gruppo azzurro per garantire maggiori soluzioni tattiche e freschezza fisica.

L’Italia dovrà dunque affrontare la Germania con qualche difficoltà in più, mentre l’Atalanta resta in attesa di capire l’entità del problema di Retegui per valutare i tempi di recupero.