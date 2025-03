ANSA – Lazio e Maccabi Tel Aviv insieme contro ogni forma di discriminazione

Rafforzare il ruolo dello sport come ponte tra culture diverse, andando oltre gli aspetti tecnici e infrastrutturali, oltre a un passo in avanti nelle relazioni tra Italia e Israele, riaffermando il potere dello sport nel favorire il dialogo.

La nota ANSA

“È questo l’obiettivo dell’incontro tenutosi tra la dirigenza di Lazio, Maccabi Tel Aviv e Maccabi Haifa, avvenuto al “The Leo David Maccabi Campus”, a Tel Aviv, che ha dato inizio a una partnership volta non solo a sviluppare sinergie nel calcio, ma anche a promuovere valori di integrazione e inclusione sociale concentrandosi su progetti di sensibilizzazione e sulla lotta contro ogni forma di discriminazione.

“Sono orgoglioso di poter avviare un percorso di collaborazione con la storica organizzazione Maccabi, che include i due club israeliani di Tel Aviv e Haifa. Le nostre organizzazioni hanno molti aspetti in comune, a partire dalla storia di oltre 120 anni e dalla multidisciplinarità. Per questo motivo redigeremo un Memorandum che ci permetterà di creare sinergie tecniche nel settore calcistico e promuovere uno scambio culturale, anche attraverso il lancio di una campagna di sensibilizzazione contro l’odio e la discriminazione razziale”, queste le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio.

“Maccabi Israel è felice di collaborare con un club così importante come la Lazio. Abbiamo avviato un incontro per promuovere la cooperazione, naturalmente nel calcio, ma anche in altri ambiti. Auguriamo a tutte le parti coinvolte buona fortuna in questa relazione così importante tra i club e tra Israele e Italia”, ha invece sottolineato Lion Cohen, Vice CEO & Direttore Generale del Dipartimento Calcio”.