Luciano Spalletti dovrà con l’assenza di Mateo Retegui per la doppia sfida contro la Germania nei quarti di finale di Nations League. Gian Piero Gasperini forse dovrà fare altrettanto, ma non così a lungo come si temeva. L’attaccante dell’Atalanta aveva lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Gli accertamenti strumentali eseguiti a Bergamo però hanno evidenziato “solo” una lesione di primo grado all’adduttore lungo della gamba destra, meno grave del previsto, aprendo alla possibilità di un recupero rapido.

Retegui indisponibile: il comunicato ufficiale

La Federazione aveva confermato l’infortunio dell’attaccante con un comunicato ufficiale: “Sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso“. Ora, però, le notizie sono più incoraggianti per il giocatore e per l’Atalanta, che ha svolto gli accertamenti e può iniziare a svolgere le terapie indicate per il recupero totale.

Quando rientra Retegui?

Secondo le valutazioni dell’Atalanta, Retegui potrebbe addirittura non saltare partite di campionato. Il suo rientro verrà valutato giorno per giorno. Non è escluso che possa già essere disponibile per la trasferta dell’Atalanta contro la Fiorentina il 30 marzo. Se ciò dovesse accadere, il classe 1999 non perderebbe neanche un impegno del calendario nerazzurro. Se Gasperini e il suo staff, invece, dovessero decidere di non rischiare il bomber, allora lo avranno a disposizione per la giornata successiva ovvero la 31^. In quella occasione l’Atalanta sarà di scena in casa contro la Lazio al Gewiss Stadium di Bergamo il prossimo 6 aprile.