Italia, Spalletti dopo il ko contro la Germania: “Ce la giocheremo a Dortmund. Gol di testa? Non ne parliamo…”

Luciano Spalletti, dopo la sconfitta di San Siro 1-2 contro la Germania, ha commentato la prestazione della sua Italia ai microfoni della RAI.

Sofferenza prevedibile, tante occasioni però create. Non siete stati bravi a sfruttarle.

”In alcuni momenti della partita non siamo stati costanti, mentre loro sì. Poi loro hanno fatto delle scelte che noi non abbiamo controllato bene. Si sa che loro sono molto alti e fanno la differenza. Hanno trovato l’uomo libero dentro. Sono bravi loro a farlo…”

Avete preso altri due gol di testa. Sta diventando un problema per l’Italia di Spalletti?

”Lo sanno tutti, lo sappiamo anche noi. Dobbiamo andare oltre. Non ne voglio parlare, altrimenti si entra nella psicosi”.

Questa sera si è vista un’Italia alla pari con la Germania. Ve la giocate a Dortmund?

”Ce la giocheremo in Germania, sono sicuro. Poi, vedremo se avrò avuto ragione o meno”.

Calafiori come sta?

”Non so ancora nulla, vediamo”.