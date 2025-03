Ultim’ora Sinner, annuncio ufficiale: cambia tutto

Ufficialità a sorpresa sul tennista azzurro ora fermo perché squalificato: “Ha confermato la sua partecipazione”

Cambia tutto, o quasi per Jannik Sinner. L’attesa per il suo ritorno in campo si fa sempre più forte. Sappiamo quando avverà, ovvero agli Internazionali di Roma in programma al Foro Italico dal 7 al 14 maggio prossimo. Per l’altoatesino si tratterà del primo torneo, il primo Masters 1000 dopo aver scontato la squalifica di tre mesi per il ‘caso’ Clostebol.

A meno di un exploit di Zverev, mentre il sorpasso di Alcaraz appare francamente impossibile, il classe 2001 conserverà il primo posto nel ranking ATP che ha faticosamente conquistato nove mesi fa, esattamente lunedì 10 giugno 2024. Tre giorni dopo aver detto addio al Roland Garros, perdendo in semifinale contro il sopracitato Alcaraz.

Il Roland Garros (25 maggio-8 giugno) sarebbe dovuto essere il secondo torneo di Sinner post sospensione, nonché il suo secondo Slam in questo 2025 dopo gli Australian Open vinti a gennaio. Invece prima di volare a Parigi, subito dopo gli Internazionali nella Capitale, il tennista azzurro disputerà l’ATP 500 di Amburgo.

Ufficiale, Sinner parteciperà all’ATP 500 di Amburgo

Lo ha annunciato la stessa organizzazione del torneo tedesco, in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Jannik Sinner ha confermato la sua partecipazione all’Hamburg Open (17-24 maggio 2025). Il numero uno del mondo giocherà a Rothenbaum per la prima volta nella sua carriera e la sua partecipazione sarà la ciliegina sulla torta di un già eccezionale campo di giocatori di livello mondiale per il prestigioso torneo ATP 500″.

L’Open di Amburgo per arrivare in forma al Roland Garros

Masters 100 romano e ATP 500 in Germania, Sinner giocherà quindi per due volte consecutive sulla terra battuta: “Sono entusiasta di fare il mio debutto all’Open di Amburgo, un torneo con una grande storia nel nostro sport – le sue parole dopo l’ufficialità della sua partecipazione al torneo teutonico – I tifosi creano sempre un’atmosfera fantastica sul bellissimo campo centrale. Non vedo l’ora di giocare al Rothenbaum a maggio e non vedo l’ora di visitare finalmente Amburgo”.

Sogno Grande Slam

La partecipazione all’Open di Amburgo potrà essergli molto utile per alzare il livello della condizione atletica in vista proprio del Roland Garros, che in carriera non ha mai vinto. Un trionfo a Parigi avvicinerebbe pure quel Grande Slam che ogni tennista al mondo sogna di realizzare. Sinner compreso.