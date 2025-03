Fiorentina, Bove ricoverato in ospedale: il motivo

Edoardo Bove , centrocampista della Fiorentina , dopo Sanremo, è tornato a parlare del malore che l’ha colpito durante la 14esima giornata di Serie A del 1° dicembre, durante la sfida dell’Artemio Franchi contro l’ Inter , match poi recuperato il mese scorso e vinto dalla squadra allenata da Raffaele Palladino con il punteggio di 3-0 e, da quel momento, il prodotto del vivaio della Roma, è diventato un’arma in più per i viola sempre pronto a fare il tifo ai suoi compagni dalla panchina.

Dalla giornata ieri il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove è ricoverato all’ Ospedale Torrette di Ancona per alcuni test da effettuare dopo le cure seguite al malore che lo ha colpito l’1 dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, per cui gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.“ACF Fiorentina informa che, nella giornata di ieri, giovedì 20 Marzo, il calciatore Edoardo Bove è stato sottoposto ad accertamenti cardiologici approfonditi di tipo elettrofisiologico nella Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’AOUM diretta dal Prof. Antonio Dello Russo, con la supervisione del Prof. Paolo Zeppilli consulente del giocatore”. Questo il comunicato pubblicato dalla Fiorentina sul sito ufficiale.

Al centrocampista viola è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo che gli impedirebbe, almeno in Serie A, di tornare a giocare immediatamente, un po’ come successo in passato a Christian Eriksen con l’Inter, con il Ministro dello Sport, che ha dichiarato, nelle scorse settimane che vorrebbe modificare il protocollo medico-sanitario, permettendo soltanto a casi certi la possibilità di ritornare in campo.

Fiorentina-Inter, la ricostruzione di Bove e l’annuncio sul futuro

Un racconto pieno di emozioni al podcast di Gianluca Gazzoli ‘Passa dal BSMT’. Le sue dichiarazioni: “Ora mi sento bene. Io sto riuscendo ad andare avanti perché ho ricevuto tantissimo affetto e non riesco a immaginare cosa si provi ad affrontare tutto questo in solitudine. L’idea di smettere è inconcepibile, come faccio? Tuttora una parte di me non vuole credere a ciò che è accaduto. Mi sono sempre sentito un supereroe, mentre adesso esce la parte vulnerabile. In ambulanza ho fatto un bel casino. Dopo la rianimazione lo choc ti rimane, cercavo di mordere tutti, ero indemoniato”.