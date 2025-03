Brutte notizie per la Nazionale italiana: Riccardo Calafiori non sarà disponibile per la gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League in programma domenica a Dortmund ancora contro la Germania. L’ex difensore di Roma e Bologna era uscito anzitempo dal campo, ieri, nel finale della gara contro proprio contro i tedeschi. L’attuale difensore dell’Arsenal era scivolato subendo una torsione innaturale del ginocchio sinistro. Calafiori in mattinata si è sottoposto subito ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo al’articolazione. Pertanto lo staff medico azzurro ha escluso la possibilità di un recupero, decretando la sua indisponibilità per domenica.

Niente miracolo: Calafiori torna a Londra

Le speranze erano comunque ridotte al minimo sin da subito per la presenza di Calafiori nel match di domenica. Anche per via dello storico dei problemi fisici di Riccardo, nello staff medico era richiesta la massima cautela. La conferma ufficiale della sua indisponibilità per domenica non deve quindi sorprende. Ora il difensore farà rientro a Londra per ulteriori controlli con lo staff medico dell’Arsenal. La decisione di escluderlo dai convocati è arrivata dopo un’attenta valutazione delle sue condizioni fisiche, che non permettono di rischiare un rientro anticipato. La preoccupazione principale riguarda la possibile gravità dell’infortunio, che potrebbe richiedere tempi di recupero più lunghi del previsto.

Le alternative di Spalletti in difesa

Con l’assenza di Calafiori, il commissario tecnico Luciano Spalletti dovrà rivedere le sue scelte in difesa. Ieri il tecnico ha optato per un 3-5-2 con il trio composto a sinistra dallo stesso Calafiori, Bastoni al centro e Di Lorenzo a sinistra. Il tecnico azzurro potrebbe optare per un cambio modulo o più probabilmente affidarsi ad Alessandro Buongiorno al centro del terzetto difensivo con Bastoni di ritorno nel suo ruolo preferito di braccetto mancino. Intanto, l’attenzione è tutta rivolta agli esami che il difensore svolgerà con l’Arsenal, per capire se dovrà fermarsi a lungo o se potrà rientrare presto in campo.