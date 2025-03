MotoGP, cambio squadra a sorpresa: vuole imitare Marquez

Un uomo solo al comando, adesso come quasi sicuramente il 16 novembre a Valencia. Per tanti Marc Marquez ha già chiuso il Mondiale di MotoGP, già vinto quello che sarebbe il suo nono titolo. Come Valentino Rossi, l’acerrimo rivale degli esordi nella massima categoria.

Come lui non c’è nessuno. Impossibile sostenere il contrario, adesso non c’è un pilota più forte dello spagnolo. La speranza, più una nostra speranza è, anzi era riposta nel suo compagno in Ducati, la migliore di tutte, quel Pecco Bagnaia partito però col freno tirato e già distante 31 punti.

CLASSIFICA PILOTI MONDIALE MOTOGP: Marc Marquez 74 punti, Alex Marquez 58, Pecco Bagnaia 43, Franco Morbidelli 37, Johann Zarco 25, Fabio Di Giannantonio 22, Brad Binder 19, Ai Ogura 17, Marco Bezzecchi 14, Pedro Acosta 13, Joan Mir 10, Luca Marini 10, Jack Miller 8, Enea Bastianini 7, Fabio Quartararo 6, Alex Rins 5, Maverick Vinales 4, Fermin Aldeguer 3, Miguel Oliveira 2, Raul Fernandez 1, Somkiat Chantra 0 Lorenzo Savadori 0.

Il torinese starebbe pensando di tornare alla moto dell’anno scorso, la GP24 che sta utilizzando proprio Marquez. Basterà questa mossa per accorciare l’enorme divario dal catalano? Probabilmente no, ma se può servire a migliore prestazioni e risultati, sarebbe comunque una scelta saggia. Bagnaia potrebbe correre sulla Desmosedici 2024 già ad Austin.

Siamo tutti un po’ tifosi di Pecco Bagnaia, anche perché serve ridare un pizzico di vivacità e incertezza a un Mondiale che ha già perso un bel numero di spettatori. Del resto se i giochi si chiudono praticamente subito, che senso avrebbe guardare i Gran premi che restano? Ci si aspetta qualcosina in più anche dal team di Valentino Rossi: bene Morbidelli, malino fin qui da Di Giannantonio.

Sul futuro di entrambi, nello specifico sulla permanenza al VR46 Racing anche nel 2026 non si possono dare certezze. Il contratto di Morbidelli scade alla fine di questa stagione, mentre quello del collega romano termina dodici mesi più tardi. Inoltre è stato siglato direttamente con Ducati, della quale la squadra di Rossi è diventata ‘satellite’ dopo l’uscita di Pramac.

Acosta come Marquez, obiettivo Ducati: “In trattativa con la VR46 di Valentino Rossi”

Attenzione allora alle mosse del ‘Dottore’, o di chi ne fa le veci. Stando all’ex direttore sportivo del team Honda LCR, Oscar Haro, intervenuto sul canale YouTube di Victor Abad, ha rivelato che il pilota della KTM vuole in sostanza imitare il suo connazionale Marquez, legandosi alla Ducati. Proprio per questo il suo agente “è in trattativa con la VR46 per correre con loro già a partire dal prossimo anno“.

Valentino Rossi è un grande estimatore di Acosta, di lui disse che “rimane un pilota fortissimo” quando – sette mesi fa – gli fu chiesto del perché delle difficoltà del classe 2004 dopo un avvio di Mondiale spumeggiante. Un segnale, una traccia, un indizio pesante…