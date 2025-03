Zanardi, annuncio ufficiale: fan in festa

Zanardi è tornato in un certo senso ad attirare l’attenzione: i fan non possono non essere contenti della notizia arrivata. I dettagli.

Alex Zanardi, oltre che un grande sportivo e un grande uomo, è stato e continua ad essere soprattutto un incredibile esempio. Lui stesso non si è mai arreso dinanzi alle difficoltà. Ma anzi ha ripreso più volte in mano la sua vita, l’ha stravolta e ha spinto sempre più in alto l’asticella. Senza mai perdere il sorriso. Per questo motivo, la notizia arrivata ha scaldato il cuore di chiunque.

Zanardi continua ad essere un esempio di forza di volontà e di resilienza. E l’ultima notizia arrivata ha sicuramente colpito i suoi fan e scaldato il cuore di chiunque. È infatti stato indirettamente riportato sotto le luci dei riflettori per la decisione presa in vista di Milano Cortina del 2026.

Si tratta infatti di uno “splendido ritorno” come lo ha definito ‘Obiettivo3.com’. Visto che ‘ObiettivoSCI’ ha reso noto che, come sponsor, nella competizione tornerà anche Consorzio Tutela Grana Padano che già in passato ha sostenuto lo sport para-olimpico, godendo di quanto fatto da Alex Zanardi. Ecco cos’è stato a tal proposito riferito.

I valori di Zanardi continuano ad essere tramandati: le dichiarazioni non lasciano dubbi

Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio Tutela Grana Padano, ha commentato così quanto riferito in via ufficiale da ‘Obiettivo3.com’: “Il Consorzio Grana Padano condivide da sempre e in concreto i valori affermati da Alex Zanardi, campionissimo di sport e di solidarietà, e che Obiettivo 3 continua a sostenere e diffondere con straordinario impegno”.

“Siamo e saremo sempre – ha sottolineato – a fianco di chi non si arrende di fronte alle difficoltà fisiche e lo facciamo con la consapevolezza di produrre ogni giorno il formaggio DOP più consumato nel mondo per le sue nobili qualità e caratteristiche nutrizionali, particolarmente importante nell’attività sportiva”.

“Oggi insieme – ha spiegato – guardiamo all’impegno dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che vede il Grana Padano come official sponsor e ObiettivoSCI formidabile sostenitore di atleti e di appassionati che vedono irrinunciabile lo sport tra le passioni della propria vita, in ogni condizione. Questo impegno comunque è una prima vittoria nella straordinaria gara che ci attende, con tutto lo sport invernale azzurro e mondiale, tra meno di un anno”.