Francesca Piccinini, rivelazione choc: vive un incubo da anni

Per l’ex pallavolista italiana Francesca Piccinini c’è da fare i conti con un vero incubo: la rivelazione è scioccante, deve smetterla

Ha scritto pagine della storia della pallavolo italiana, è stata forse il primo vero personaggio del volley femminile tricolore. Per parlare del talento di Francesca Piccinini basta scorrere il suo curriculum: un mondiale ed un europeo con l’Italia, ma anche 5 scudetti e 7 Champions, fino a pochi giorni fa la donna con il maggior numero di presenze nel massimo campionato, record battuto ora da un’altra leggenda del volley italiano, Monica De Gennaro.

Se il libero di Conegliano può ancora allungare la sua striscia di apparizioni in Serie A, Francesca Piccinini da qualche anno ha detto basta con il volley. Oggi 46enne, si dedica al padel anche grazie al centro che ha il compagno Cristiano Doni, ex calciatore dell’Atalanta. La pallavolo però rimane il suo regno, nonostante abbia confidato di non toccare un pallone da quattro anni e di non sentire la voglia di cimentarsi in un ruolo diverso, ad esempio quello di allenatrice. Troppo stress, troppe ore in palestra e lei, che alla pallavolo ha dedicato quasi trent’anni di vita, non ne ha più voglia.

Come non ha voglia di continuare a leggere i messaggi che puntuali le arrivano sui social: lo confessa in un’intervista al Corriere della Sera, parlando di una vicenda che la tormenta ormai da anni e che fortunatamente è confinata soltanto alla vita digitale.

Piccinini perseguitata da anni: la vicenda

Nel corso dell’intervista l’ex stella della pallavolo italiana si confide e racconta della vicenda che la vede, suo malgrado, vittima.

Da anni è perseguitata online da una donna cinese che la riempie di messaggi e arriva ad insultare non solo lei, ma anche suoi amici. Il racconto è scioccante: “Questa donna, forse mi ha incrociata quando sono stata a Pechino con la Nazionale, mi scrive da anni assurdità – le parole della Piccinini –. Ha trovato il profilo di mia madre e le dice che è la mia fidanzata, che mi ama o mi odia a seconda della giornata“.

Una situazione che ha degli aspetti preoccupanti: “Ha come foto profilo un montaggio di noi due, se trova dei commenti di miei amici li insulta. Mi ha mandato foto imbarazzanti“. Una situazione da cui non riesce ad uscire: “L’ho bloccata, ma ricompare con altri profili ed ho deciso di ignorarla“. Forse la scelta migliore, anche perché la distanza consente di evitare pericoli peggiori, ma di certo non l’ansia legata ad una vicenda inquietante.