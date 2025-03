ATP Miami, Musetti rimonta e avanza: agli ottavi dopo la vittoria su Auger-Aliassime

Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, un anno dopo aver raggiunto lo stesso traguardo. Il tennista italiano ha trionfato su Felix Auger-Aliassime, numero 18 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3 in un’ora e 24 minuti di gioco. La vittoria è frutto di una grande rimonta, che ha visto il tennista azzurro rimanere concentrato e determinato nonostante il primo set perso. Un’altra grande performance che conferma la sua crescita in questo avvio di stagione 2025, come già dimostrato anche nel precedente match contro Halys.

Inizio difficile

Il primo set della partita è stato dominato dal canadese Auger-Aliassime, che ha messo in mostra un servizio impeccabile e ha ottenuto il break decisivo nel settimo gioco del primo set. Il tennista canadese, infatti, ha mantenuto un alto livello di gioco, chiudendo il primo parziale con una prestazione solida. Tuttavia, Musetti ha saputo reagire nei set successivi, con una grande capacità di adattamento alla situazione difficoltà e ha rovesciato l’inerzia dell’incontro. Migliorando l’efficacia del suo servizio e con una maggiore precisione nei colpi da fondo campo, l’italiano ha guadagnato terreno, riuscendo a vincere il secondo e il terzo set con un punteggio convincente.

Musetti: “Felice e orgoglioso di questa vittoria“

Al termine della partita, Musetti ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria conquistata. “Era una partita importante, abbiamo fatto vedere grande tennis – ha dichiarato Lorenzo Musetti nel post partita –. Felix (Auger-Aliassime, ndr) nel primo set è stato incredibile, con percentuali altissime al servizio. Dopo ho trovato più ritmo da fondo e ho lottato con tutto me stesso. Avevo perso tante volte quest’anno al terzo turno, sono felice e orgoglioso di questa vittoria“. Ora, il carrarino è pronto a tornare in campo martedì negli ottavi di finale di questo Masters1000 contro uno tra Novak Djokovic e Camilo Ugo Carabelli.