Rossi-Marquez, nuova bufera: “Spero non accada”

Valentino ne è consapevole, l’acerrimo rivale punta a batterlo e molto probabilmente ci riuscirà: “È un demonio e un animale ferito”

Rossi-Marquez, un duello infinito che la Leggenda del motomondiale prova ad accendere ulteriormente con dichiarazioni forti. E tutt’altro che campate per aria, basta infatti vedere cosa sta succedendo nel Mondiale MotoGP scattato domenica 2 marzo col GP in Thailandia.

Giacomo Agostini in persona, sì la Leggenda di cui parlavamo è proprio lui, ha appena detto ciò che pensiamo tutti. Ovvero che Marc Marquez supererà Valentino Rossi, il suo acerrimo rivale quando era giovane e stava cominciando a vincere, per numero di Mondiali vinti.

Il pilota spagnolo e quello di Tavullia, ritiratosi il 14 novembre 2021 ma che, come noto, è rimasto nel mondo delle moto creando il suo team (il VR46 Racing), da quest’anno legatosi alla Ducati, sono entrambi appaiati a quota otto.

Marquez ha già fatto il vuoto quest’anno, insomma viaggia alla velocità della luce verso il nono titolo. Il classe ’93 di Cervera punta a battere l’ex nemico anche per quanto riguarda il numero di Gran premi vinti: 115 quelli del ‘Dottore’, 90 quelli del catalano.

CLASSIFICA PILOTI MONDIALE MOTOGP: Marc Marquez 74 punti, Alex Marquez 58, Pecco Bagnaia 43, Franco Morbidelli 37, Johann Zarco 25, Fabio Di Giannantonio 22, Brad Binder 19, Ai Ogura 17, Marco Bezzecchi 14, Pedro Acosta 13, Joan Mir 10, Luca Marini 10, Jack Miller 8, Enea Bastianini 7, Fabio Quartararo 6, Alex Rins 5, Maverick Vinales 4, Fermin Aldeguer 3, Miguel Oliveira 2, Raul Fernandez 1, Somkiat Chantra 0 Lorenzo Savadori 0.

Agostini: “Supererà i numeri di Valentino Rossi, spero non i miei…”

“Supererà i numeri di Valentino – ne è convinto Agostini, intervistato da ‘La Repubblica – Spero che non raggiunga i miei (15 mondiali e 123 Gp vinti, ndr), ma se lo farà sarò il primo a congratularmi con lui, perché i record sono lì per essere battuti”.

È ‘pazzo’ di Marquez: “Un demonio e come un animale ferito”

Agostini è un grande estimatore di Marc Marquez: “È un demonio! Ed è quasi più mascalzone di quanto lo fossi io nei miei giorni migliori come pilota. So che vuole vincere ogni GP in questa stagione, perché anche io correrei con questa mentalità: andare a vincere ogni gara”.

‘Ago’ vede un Marquez diverso rispetto al recente passato: “Mi sembra ancora più deciso, più forte e più incisivo. Questo per tutto quello che ha sofferto e dovuto superare negli ultimi anni. È come un animale ferito”.