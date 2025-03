Italia, Spalletti dopo l’eliminazione: “Dopo la rimonta avremmo meritato più fortuna…”

Dopo il clamoroso 3-3 in rimonta a Dortmund, Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni della RAI la prestazione della sua Italia.

Che peccato! Due partite in una, condizionata dagli episodi e da quel brutto primo tempo…

”Ripartiamo dalle valutazioni di quello che è successo. Nel primo tempo siamo stati poco determinati nel fare un po’ di gioco e dare la possibilità alla squadra di esprimersi sia individualmente che collettivamente. Poi nel secondo tempo c’è stata un presa d’atto che dovevamo fare meglio”

L’episodio del rigore dato e poi tolto però pesa…

“Non so, non li ho visti bene da qui, non posso saperlo. A fare queste polemiche, io sinceramente faccio fatica. Però devo dire che inquesto forcing finale penso i ragazzi avrebbero meritato più fortuna”.

Su quel gol da calcio d’angolo si doveva fare meglio.

”Funziona così. Noi sapevamo che loro battevano gli angoli veloci. Non dobbiamo girare le spalle, se poi non riesci… Meglio aver preso gol, così prendi coscienza di queste cose che sono la realtà”.

Spalletti, come mai un’Italia così brutta nel primo tempo e poi quella reazione nel secondo tempo?

”Abbiamo sbagliato troppe pulizie. Non siamo stati capaci di limitare il loro inizio. Finché non sono riuscito a parlarci nell’intervallo, siamo stati in balia dell’avversario. Poi ci siamo guardati in faccia e siamo riusciti a determinare una partita vera, seria”.

Da giugno partiranno le qualificazioni ai Mondiali 2026, siete pronti?

“Noi lo sappiamo. Noi faremo le cose bene, tutti assieme, in maniera concreta, seria. Voi invece dovete stare tranquilli”.