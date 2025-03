Botta e risposta clamoroso tra Szobozslai e Arda Guler! La ricostruzione

Botta e risposta tra Dominik Szoboszlai e Arda Guler. Tutto questo dopo che l’Ungheria è stata battuta ancora una volta, incassando tra andata (3-1) e ritorno (3-0) ben 6 gol contro la selezione di Vincenzo Montella, promossa nella Lega A di Nations League proprio grazie al doppio confronto con i magiari.

Guler, al termine di quel confronto faccia a faccia, s’è portato il dito sulle labbra per intimare al centrocampista dei Reds di stare zitto. La prima reazione è stata istintiva: Szoboszlai lo ha guardato dritto negli occhi e gli ha sorriso. Ma la questione non s’è chiusa sul rettangolo verde e lo scontro è continuato anche sul web.

La reazione di Szobozslai

Il botta e risposta, piccato, è stato amplificato da un intervento social dell’ungherese, sotto il post del giornale Nemzeti Sport Online ha scritto un numero che ai più è apparso criptico ma ha un significato preciso: 1088. Cosa significa? Qualcosa che la stella magiara è andata a cercare su Google: equivale al numero di minuti giocati da Guler con la maglia dei blancos.

La risposta di Arda Guler

La reazione di Guler non s’è fatta attendere: “Questo tizio è davvero divertente – ha scritto il turco che nella seconda parte della frase ha lanciato la stoccata -, non bastano 6 gol per farlo tacere?”.