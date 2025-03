Batosta Bagnaia, Marquez gongola: la Ducati svela la verità

La conferma sul pilota spagnolo che mette all’angolo il torinese. Austin si avvicina, ma c’è già una certezza assoluta

Bisogna essere onesti con se stessi, e soprattutto con chi ci legge. Il Mondiale MotoGP è già bello che andato. Chiuso a doppia mandata, vinto per non dire stravinto da Marc Marquez. A meno di clamorose sorprese, di accadimenti impronosticabili: ma ad oggi la situazione è questa.

Lo spagnolo guida la moto più forte, la Ducati Desmosedici GP 24 (cioè quella dell’anno scorso) ed è il pilota più veloce ed esperto del campionato. È una cosa palese, evidente a tutti quelli che non hanno i prosciutti davanti agli occhi.

Condividiamo pure le virgole di quello che ha detto Giacomo Agostini, inutile che stiamo a spiegare chi è e cosa è stato: “Marquez è un demonio – le sue parole a ‘La Repubblica’ – So che vuole vincere ogni GP in questa stagione e mi sembra ancora più deciso, più forte e più incisivo del passato. Questo per tutto quello che ha sofferto e dovuto superare negli ultimi anni. È come un animale ferito”.

Non c’è speranza, non c’è possibilità per nessuno. Nemmeno per Pecco Bagnaia, partito con l’ambizione di vincere il Mondiale ma finito subito dietro – molto dietro… – il suo nuovo compagno di team. Il pilota torinese ha dato un po’ di colpa alla moto, la GP 24.5, ma si parla pure di problemi alle gomme smentiti comunque da Dall’Igna dopo il GP d’Argentina.

Bagnaia torna alla GP 24? Ma anche ad Austin non ci sarà partita con Marquez

“Ci sfugge qualcosa”, ha ammesso il team manager Tardozzi a proposito dello scarso feeling di Pecco Bagnaia con la nuova Desmosedici, ricordando che l’ex VR46 Academy starebbe pensando di tornare sulla moto dell’anno passato, quella che sta guidando Marquez, per ritrovare la competitività perduta. Anche se lo facesse, però, difficilmente potrebbe andare a dar fastidio a Marquez già nel GP di Austin, dove lo spagnolo è praticamente imbattibile.

Questo lo ha candidamente ammesso anche la Ducati, per bocca di Tardozzi: “sappiamo che il COTA (Circuito delle Americhe, ndr) è una specie di parte da sogno per Marc Marquez. Ma ci aspettiamo che in Qatar sarà lì a combattere con lui per la vittoria – le sue parole a ‘TNT Sports’ – Ci aspettiamo che Pecco in Qatar sarà lì a combattere contro di lui per la vittoria. Ci fidiamo di lui e lo aspettiamo fra una o due gare ancora, sono sicuro che tornerà”.