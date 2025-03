Ultim’ora Djokovic, ufficiale: notizia storica

Novak Djokovic batte l’argentino Carabelli e scrive un pezzo di storia del tennis: nessun altro ci era mai riuscito prima.

Dopo la grandissima delusione di Indian Wells, con l’eliminazione all’esordio ai trentaduesimi di finale in due set per mano di Botic van den Zandschulp, Novak Djokovic sta procedendo decisamente meglio nel suo percorso al Masters 1000 di Miami. Dopo la vittoria nel primo turno con Hijikata (0-6, 6-7), per il serbo è arrivato un altro bel successo contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli (1-6, 6-7). Quest’oggi, il numero quattro al mondo se la vedrà con Lorenzo Musetti per proseguire il suo cammino nel torneo.

Non è stato un match particolarmente impegnativo per Nole, che ha cominciato forte e si è sbarazzato senza troppe difficoltà del primo set, concedendo soltanto un game al numero 65 del mondo Carabelli. Decisamente più tirato il secondo, prolungato fino al tiebreak e vinto con 7-6 che ha messo fine al match dopo un’ora e 47 minuti di gioco. È una vittoria tuttavia storica per Novak Djokovic, che grazie al successo contro l’argentino supera il record di Rafa Nadal e diventa il tennista con più partite vinte nei Masters 1000 di sempre.

Djokovic nella storia, battuto il record di Nadal

Quattrocentoundici. Grazie alla vittoria contro Carabelli, Novak Djokovic è diventato il tennista con più vittorie in assoluto nella storia dei Masters 1000, superando un’altra leggenda come Rafa Nadal che si era fermato a quota 410. “Sono onorato di aver raggiunto un altro importante traguardo e di aver siglato un altro record. C’è sempre qualcosa in gioco, praticamente ogni volta che scendo in campo, e questo ovviamente mi motiva a fare bene nei tornei” , ha commentato Djokovic ai microfoni dell’ATP.

Sono passati 20 anni esatti dal primo successo del super campione serbo ad un Masters 1000. La prima vittoria risale all’ATP di Bercy del 2005 contro Victor Hanescu, probabilmente una delle più facili della sua carriera considerando che si concluse dopo appena 19 minuti per infortunio dell’avversario. Da allora è stata però una scalata continua, tassello dopo tassello, che lo ha portato oggi a raggiungere un ennesimo risultato clamoroso di una carriera strepitosa.

Novak Djokovic si porta così al primo posto con 411 vittorie, una in più di Nadal. Al terzo posto con 381 successi c’è chiaramente Roger Federer, seguito da Andy Murray a 230 e Andre Agassi a 209. Djokovic è l’unico giocatore ancora in attività a far parte della Top10. Appena fuori ci sono Dimitrov e Zverev con 147 e 145 vittorie. Il primo degli italiani in lista è Fabio Fognini, con 96 successi in carriera. Insegue Jannik Sinner, che ha tutta una carriera davanti e già 78 vittorie.