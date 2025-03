Infortunio raccapricciante: le immagini sono tremende

Infortunio terrificante che ha fatto preoccupare tutti i tifosi presenti: le immagini sono state tremende, ecco cos’è successo.

L’infortunio tremendo ha fatto il giro del web e ha preoccupato immediatamente tutti i presenti alla manifestazione sportiva ma anche coloro che stavano guardando tutto da casa. Gli appassionati non riescono a credere a quello che è successo.

Un infortunio tremendo che ha lasciato tutti senza parole: ecco cos’è successo

Un episodio che ha fatto accapponare la pelle e che ha sconvolto il mondo delle arti marziali miste durante un match UFC, nell’evento Cage Warriors 186, tenutosi venerdì 21 marzo 2025 al The O2 di Londra. Il protagonista di questa vicenda da capogiro è il fighter albanese Ermil Xhaferi, costretto ad abbandonare l’incontro contro l’inglese Tariq Pell per un infortunio tanto impressionante quanto inaspettato. Ma cosa gli è successo esattamente? I dettagli hanno fatto decisamente

Ermil Xhaferi aveva un occhio davvero molto gonfio e l’immagine di per sé ha subito fatto il giro del web lasciato gli appassionati senza parole ma anche col fiato sospeso. Durante il combattimento, valido per l’evento Cage Warriors 186, il lottatore albanese ha subito una serie di colpi durissimi al volto da parte di Pell.

L’incontro è stato interrotto per motivi tecnici quando gli arbitri, dopo aver verificato le condizioni di Xhaferi, non hanno avuto altra scelta se non fermare tutto. Le immagini trasmesse in diretta dal ring di Londra hanno parlato senza bisogno di dire moltissimo, è stato tutto molto chiaro. Il viso del fighter è apparso da subito in condizioni critiche, con un rigonfiamento impressionante che ha fatto temere il peggio.

Xhaferi ha fatto spaventare parecchio: i motivi della reazione all’occhio durante il combattimento

Ma il momento peggiore, quello che ha trasformato un infortunio già grave in qualcosa di molto più delicato, è accaduto quando Xhaferi, seduto con la schiena contro la gabbia, ha provato a soffiare il naso, chiudendo però una delle due narici. In questo modo però l’occhio si è gonfiato moltissimo e ha fin da subito scosso il pubblico presente.

Secondo gli esperti un trauma facciale grave, come quello subito dal fighter albanese, può causare un ‘enfisema orbitale’: l’aria, intrappolata nelle cavità del viso a causa delle fratture, si sposta sotto pressione, gonfiando i tessuti molli. Nel caso di Xhaferi, il risultato è stato un occhio così gonfi, tanto che i giudici hanno immediatamente dichiarato la fine dell’incontro