Insulti e minacce, denuncia choc: tennis nella bufera

Gli haters colpiscono un altro grande personaggio dello sport mondiale. Spunta anche il commento di un italiano

Gli haters sono ovunque e colpiscono chiunque. I più soggetti alle loro critiche feroci, spesso offensive se non minatorie, sono gli sportivi. Calciatori, ma anche tennisti: basta essere famoso e tac, via all’insulto.

L’ultima ‘vittima’, certamente non l’ultimissima degli haters è stata Mirra Andreeva. La talentuosa 17enne russa ha salutato il Miami Open ai sedicesimi: fatale la sconfitta contro la statunitense Amanda Anisimova, con il punteggio finale di 7-6(5) 2-6 6-3.

Andreeva ha commesso fin troppi errori in una partita condizionata anche da problemi fisici. Dopo i primi scambi ha chiesto l’intervento del medico per via di un problema alla schiena. La classe 2007 ha perso quindi la possibilità di prendersi il Sunshine Double dopo il successo a Indian Wells con la vittoria in finale contro la Sabalenka, dove era giunta eliminando in semifinale la Swiatek.

Tennis, fango social sulla Andreeva

All’eliminazione contro la Anisimova, a proposito di haters, hanno fatto seguito insulti e minacce sui social, che l’attuale numero 6 del ranking WTA ha ‘denunciato’ pubblicamente attraverso una storia Instagram, con lo screen dei messaggi ricevuti accompagnato dalla didascalia: “Ecco cosa succede quando perdi una partita”.

Come si vede in alto uno dei primi commenti, se così possiamo definirli, è stato di un italiano: “Devi perdere tutte le partite”. In genere, comunque, gli haters dei tennisti/e sono coloro i quali hanno scommesso dei soldi su una loro partita e sulla loro vittoria. La Andreeva, che poi ha rimosso la storia, era data per strafavorita contro la Anisimova, ma il campo – come accade tante volte nello sport – ha soverchiato i pronostici.

Andreeva, prima sconfitta dopo 13 partite

Andreeva è l’astro nascente del tennis femminile russo, ma possiamo dire anche Mondiale. Quella contro la statunitense è stata la prima sconfitta dopo 13 vittorie, appena la quarta in stagione.

Resta indiscutibile il suo enorme talento, un talento che negli ultimi mesi ha stregato gli addetti ai lavori e gli appassionati del tennis. Con la doppietta ai due Masters 1000, Dubai e Indian Wells, ha scalato la classifica del ranking WTA balzando al sesto posto. La diciassettenne ha tutte le carte in regola per scrivere la storia di questo sport.