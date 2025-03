Schumacher, l’annuncio gela: “Ci saranno conseguenze”

L’annuncio arrivato poche ore fa tiene tutti i tifosi della Ferrari con il fiato sospeso: le parole fanno calare il gelo.

È stato un weekend particolarmente amaro per la Ferrari, cominciato con le più rosee aspettative e concluso con un disastro senza precedenti. Per la scuderia di Maranello c’è ancora tanto lavoro da fare, innanzitutto per provare a migliorare le prestazioni delle due monoposto in pista. La doppietta di Lewis Hamilton tra la qualifica del venerdì e la Sprint Race del sabato avevano acceso le speranze per un fine settimana da incorniciare per la rossa. Ma poi le difficoltà della gara e la successiva squalifica comminata dalla FIA hanno gettato inevitabilmente un velo di sconforto.

E così, per la rossa, il bottino del weekend del gran premio di Shanghai è sceso da 30 a 12 punti, quelli ottenuti nella sola Sprint Race. Un risultato che porta la Ferrari già a 61 punti di distanza dalla McLaren che è chiaramente in vetta grazie alle prestazioni di Lando Norris e Oscar Piastri. Per il team principal Fred Vasseur, tuttavia, è ancora presto per tracciare bilanci, c’è ancora tanto margine di miglioramento e si proverà a crescere nelle prossime tappe partendo dai dati raccolti nei primi due weekend della stagione.

Schumacher stronca la Ferrari: “In arrivo conseguenze”

Nelle ultime ore è intervenuto a proposito dei risultati delle ultime due settimane in casa Ferrari anche Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1 con Jordan, Williams e Toyota. Il tedesco ha portato avanti un’analisi molto lucida ai microfoni di Sky Sport Deutschland, sottolineando come le prestazioni non siano attualmente in linea con quelli che erano gli obiettivi di inizio anno. E soprattutto, la doppia squalifica non può che lasciare degli strascichi tra piloti e scuderia.

“Ora non si lascerà nulla di intentato, anche perché questo avrà conseguenze grandi o piccole all’interno della squadra. Una cosa è sembrata chiara: sabato erano veloci, domenica erano lenti e sono stati squalificati. E avevano come obiettivo lottare per il mondiale: questo non va affatto bene”, ha osservato Ralf Schumacher nel corso del suo intervento.

“Leclerc ha guidato per tutta la gara con 2 o 2,5 kg in meno. Se si parte dal presupposto che 10 kg significano circa tre decimi, bisogna fare un calcolo e capire quanto vantaggio c’è stato giro dopo giro”, ha detto l’ex pilota tedesco a proposito di quanto accaduto per la squalifica di Charles Leclerc. Poi, non si è risparmiato neppure per quanto riguarda Hamilton, andandoci giù contro il team: “Dopo la Sprint si presume che l’ingegnere sappia cosa stia facendo, perché può vedere l’usura del fondo. E questo non può accadere”.