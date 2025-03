Sorpresa Sinner, è già tornato in campo: lo hanno beccato

Sui social le immagini ‘galeotte’ del numero uno al mondo, squalificato per il caso Closteobol fino al prossimo 4 maggio

Hanno beccato Sinner, anzi si è fatto beccare. È già tornato in campo, ma non c’erano dubbi, ed è anche normale visto che il rientro effettivo è sempre più vicino. Maggio è cerchiato in rosso sul calendario sinneriano: il 4 scadrà la squalifica per il ‘caso’ Clostebol, pochi giorni dopo tappa a Roma per gli Internazionali Bnl.

Quello del Foro Italico sarà il primo torneo dell’altoatesino post sospensione patteggiata a febbraio con la WADA. Maggio è vicino, ma allo stesso tempo lontano. Il numero uno nel ranking ATP, destinato a rimanere tale visti i flop di Zverev e Alcaraz, ha bisogno di allenarsi seriamente per arrivare a Roma in condizioni fisiche e atletiche adeguate. Anche in ottica Roland Garros, il vero primo grande obiettivo del classe 2001, mentre il sogno rimane ovviamente il Grande Slam.

Il ritorno di Sinner: dal 13 aprile potrà allenarsi sui campi ufficiali

Sinner potrà tornare ad allenarsi sui campi ufficiali, e contro sparring partners legati a Federazioni, soltanto a partire del prossimo 13 aprile. Prima di questa data potrà tirare di racchetta e prepararsi al grande ritorno soltanto in strutture non affiliate. Per esempio al Tennis Padel Soleil di Beausoleil, a un passo dalla sua Montecarlo?

Torna in campo, ma solo per uno shooting fotografico

Le immagini apparse sui social, quelle in cui è apparso in tenuta da tennis affianco ai padelisti Belar Vera Lopez e Franco Dal Bianco hanno spinto in tanti a credere che avesse deciso di iniziare la preparazione, o perlomeno la prima parte di essa proprio al Padel Soleil di Beausoleil, il quale sta ospitando giusto adesso il France Grand Master del circuito A1 Padel.

Invece Sinner è sceso in campo, tutto vestito di bianco, solamente per uno shooting fotografico. Il numero uno al mondo si è esibito in favore delle telecamere tra dritti e rovesci.

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, chi era presente al momento dello shooting “racconta di un Sinner sorridente, rilassato e di ottimo umore”. Va detto che non stata la prima volta di Jannik Sinner al Padel Soleil di Beausoleil. Nel club francese, parliamo del 2022, il vincitore dell’ultimo Australian Open si allenò per la prima volta con il suo attuale coach, Simone Vagnozzi.