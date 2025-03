Leclerc, l’ammissione più crudele: cala il gelo a Maranello

Il pilota monegasco va giù pesante anche in vista del Gran premio del Giappone. Sentenza netta sulle ambizioni della Ferrari in questo Mondiale di Formula 1

Per forza che cala il gelo a Maranello. Leclerc non sarà il miglior pilota di Formula 1 al mondo, ma quando deve dire qualcosa non è tipo da nascondersi. Come si dice: pane al pane, vino al vino. Prendere o lasciare, ma non si può biasimarlo visto l’inizio tremendo della Ferrari. E dopo il disastro nella gara di lunga in Cina, che ha fatto seguito a quello di Melbourne sotto la pioggia.

L’evidenza non si può negare, non può tantomeno chi ci mette la faccia. Chi rischia in pista come Hamilton e lo stesso Leclerc. Questa Ferrari, e non solo dal punto di vista strettamente della vettura, non è (ancora?) all’altezza dei competitors. Non all’altezza per contrastare Red Bull e soprattutto McLaren, quindi di vincere il titolo Costruttori che manca dal preistorico 2008. Per non parlare di quello Piloti, l’ultimo nel 2007 a firma di Kimi Raikkonen.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI 1 Lando Norris McLaren Punti 44

2 Max Verstappen Red Bull 36

3 George Russell Mercedes 35

4 Oscar Piastri McLaren 34

5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 22

6 Alexander Albon Williams 16

7 Lance Stroll Aston Martin 10

8 Esteban Ocon Haas 10

9 Lewis Hamilton Ferrari 9

10 Charles Leclerc Ferrari 8

11 Nico Hulkenberg Sauber 6

12 Oliver Bearman Haas 4

13 Yuki Tsunoda Racing Bulls 3

14 Carlos Sainz Williams 1

15 Liam Lawson Red Bull 0

16 Pierre Gasly Alpine 0

17 Jack Doohan Alpine 0

18 Isack Hadjar Racing Bulls 0

19 Gabriel Bortoleto Sauber 0

20 Fernando Alonso Aston Martin 0

Proprio Leclerc non te le manda a dire, senza perdere il controllo lancia delle sfilettate che fanno male. Anzi malissimo. Per esempio quella sul distacco dalla McLaren, in proiezione GP del Giappone, rilasciate domenica scorsa dopo il gran premio cinese e prima della doppia squalifica che ha colpito lui (monoposto inferiore al peso minimo) ed Hamilton: il britannico è stato sanzionato perché la sua macchina aveva un blocco antiscivolamento inferiore ai 9mm.

Leclerc pessimista: “Non possiamo fare miracoli”

“Per Suzuka non sono ottimista – le nette dichiarazioni del pilota giunto terzo nello scorso Mondiale – Al momento siamo molto lontani dalla McLaren, specialmente in qualifica.

“Lewis ha ottenuto più del potenziale della macchina nelle qualifiche Sprint, ma quelle del sabato hanno detto esattamente dove siamo: ovvero a tre decimi dalla McLaren, poi come passo-gara siamo piuttosto simili ma non possiamo fare miracoli se partiamo quattro-cinque posizioni dietro, dobbiamo dunque migliorare”. Più duro di così, il rischio è farsi del male.

Leclerc non è ottimista per Suzuka, anche se il circuito giapponese è uno di quelli front-limited, ossia che stressa molto le mescole delle gomme anteriori, dunque la SF-25 sua e di Hamilton – che mantiene grandi problemi nel posteriore – potrebbe avere qualche vantaggio rispetto alle altre.