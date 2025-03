Paolini, viene a galla la verità: c’entra anche Sinner

Jasmine Paolini ha guadagnato per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali del Miami Open e ringrazia Sinner.

Risultato storico per Jasmine Paolini, che grazie al successo contro la polacca Magda Linette ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera la semifinale del Master 1000 di Miami. La 29enne nativa di Bagni di Lucca è stata protagonista di un percorso fin qui da incorniciare, cominciato con la vittoria facile contro Jabeur ai sedicesimi, costretta al ritiro a metà del primo set per infortunio. Decisamente più complesso l’incontro degli ottavi di finale.

Dopo aver perso il primo set per 6-3 contro Naomi Osaka, la tennista italiana è riuscita poi a ribaltare la situazione vincendo i successivi due set con un bel 4-6, 4-6. La attuale numero 7 del ranking ha poi appunto superato senza troppe difficoltà i quarti di finale contro Magda Linette. Per Jasmine Paolini è arrivata una meritata vittoria, in un match gestito magistralmente e concluso con il risultato di 6-3, 6-2. Il successo le è valso così l’accesso alla semifinale contro la numero uno del ranking WTA, Aryna Sabalenka.

Paolini in semifinale, il ringraziamento a Sinner

Un traguardo quindi storico per Jasmine Paolini, che testimonia ancora una volta il gran lavoro e il grande sviluppo che sta conoscendo negli ultimi anni tutto il tennis italiano. Ed è proprio anche grazie a questi grandi risultati che stanno arrivando nell’ultimo periodo che il movimento continua ad essere in crescita, riuscendo a catturare le attenzioni anche dei più giovani.

Ne ha parlato anche la stessa Jasmine Paolini nell’intervista successiva alla vittoria, in cui ha voluto ringraziare anche Sinner: “Penso che Jannik aiuti molto. Ci aiuta molto, abbiamo il numero uno del mondo, è incredibile per l’Italia. Credo che il tennis stia crescendo molto. Penso che stiamo credendo molto di poter fare grandi risultati perché vediamo altri tennisti che le fanno. Siamo una grande squadra. È stato bello, perché durante il riscaldamento c’erano anche Lorenzo e Matteo lì intorno“.

Come per Paolini, anche il percorso di Matteo Berrettini ai Masters 1000 di Miami può proseguire grazie alla straordinaria vittoria in due set contro Alex De Minaur. Il tennista romano guadagna così i quarti di finale, in cui affronterà questa sera Taylor Fritz. Si è concluso invece agli ottavi il cammino di Lorenzo Musetti, sconfitto senza troppa storia da Novak Djokovic.