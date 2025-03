Stangata Sinner, tutto ribaltato: lo hanno appena annunciato

L’annuncio improvviso dello scopritore e storico allenatore del numero uno al mondo. C’è di mezzo la squalifica di tre mesi per il ‘caso’ Clostebol

Non avevamo alcun dubbio. Non è incredibile, ma è vero: Sinner non perderà il primo posto nel ranking ATP, conquistato lunedì 10 giugno 2024, nonostante i tre mesi di stop forzato a causa della squalifica patteggiata con la Wada per la vicenda Clostebol.

Faccia i dovuti scongiuri del caso, ma per perdere lo scettro Zverev dovrebbe compiere un’impresa da qui a maggio. Vale a dire vincere tre tornei di fila, francamente un qualcosa di irrealizzabile, fuori dalla portata non solo del tennista tedesco.

Per quanto riguarda Alcaraz, terzo in classifica e reduce da un inizio 2025 piuttosto deludente, non ha ormai più alcuna chance di tornare primo al mondo. Anche qualora dovesse fare il triplete, trionfando a Montecarlo, Barcellona e Madrid, il classe 2003 eliminato da Goffin (numero 55!) al Miami Open salirebbe a 9.020 punti, comunque 700 in meno dell’altoatesino.

Conoscendo un po’ Sinner, la certezza di non perdere il primato di certo non lo farà rilassare. Da qui agli Internazionali lavorerà senz’altro ad alta intensità per arrivare nelle migliori condizioni atletiche possibili, nonché pronto sul piano psicologico ad affrontare nuovamente un carico di pressioni non indifferente.

Piatti: “La squalifica gli farà bene. Potrà centrare il Grande Slam e fare la storia del tennis”

Paradossalmente questo stop forzato farà bene al classe 2001 azzurro, come dichiarato da Riccardo Piatti, lo scopritore e il primo allenatore di Sinner: “Lo aiuterà a crescere ancora – le sue parole a ‘Sky Sport’ – perché lui vorrebbe giocare sempre. È una macchina da guerra. La sosta gli farà bene, come gli fece bene all’epoca la pandemia. Sono sicuro che tornerà ancora più determinato e potrà centrare il Grande Slam“, il grande sogno di Jannik.

Per Piatti, mollato da Sinner ormai tre anni fa, il quasi 24enne di San Candido può davvero fare la storia di questo sport: “La pandemia è stato un disastro per il mondo, tuttavia a lui ha fatto bene perché si è costruito. Aveva fatto la Next Gen e poi raggiunto i quarti a Parigi.

A mio avviso Sinner ha le carte in regola per vincere gli Slam che gli mancano. Il team che ha adesso è molto forte oltre che costruito bene, credo davvero che chi gli è vicino può portarlo a vincere tutto e a fare la storia del tennis“.