Valentino Rossi, ha confessato tutto: Marquez ora trema

“Lui non sbaglia mai”: la confessione del pilota alla vigilia del Gran Premio di Austin, terza tappa del Mondiale MotoGP

Ha confessato tutto tirando in ballo Valentino Rossi, il suo mito ma anche colui il quale ha dato un enorme contributo alla sua ascesa in MotoGP.

Nel novembre del 2022, dopo l’ultimo GP a Valencia, Pecco Bagnaia rese omaggio al ‘Dottore’ e alla sua Academy, ritenendoli entrambi fondamentali per la conquista del suo primo mondiale (in sella alla Ducati) nella massima categoria.

Oggi, a distanza di quasi due anni e mezzo, il pilota torinese ha nuovamente evidenziato l’importanza di Rossi nella sua carriera nel motomondiale. “Mi ha dato dei consigli“, ha svelato a ‘Sky Sport’ nel giovedì di Austin, terza tappa del Mondiale MotoGP che fa seguito al Gran premio d’Argentina dove è arrivato quarto.

“Lui non sbaglia mai – ha aggiunto il ventottenne – e quindi proverò a metterli in pratica”. I consigli di Valentino Rossi possono rivelarsi davvero preziosi in un momento delicato per Bagnaia, il quale ha iniziato il Mondiale con un passo troppo lento rispetto a Marc Marquez (già 31 punti avanti), mostrando scarso feeling con la nuova Desmosedici, soprannominata GP 24.5.

CLASSIFICA PILOTI MONDIALE MOTOGP: Marc Marquez 74 punti, Alex Marquez 58, Pecco Bagnaia 43, Franco Morbidelli 37, Johann Zarco 25, Fabio Di Giannantonio 22, Brad Binder 19, Ai Ogura 17, Marco Bezzecchi 14, Pedro Acosta 13, Joan Mir 10, Luca Marini 10, Jack Miller 8, Enea Bastianini 7, Fabio Quartararo 6, Alex Rins 5, Maverick Vinales 4, Fermin Aldeguer 3, Miguel Oliveira 2, Raul Fernandez 1, Somkiat Chantra 0 Lorenzo Savadori 0.

Bagnaia precisa: “Non volevo tornare sulla moto dell’anno scorso, ma al feeling che avevo con essa”

Bagnaia continua a correre con la moto di quest’anno, smentendo chi – quindi anche se stesso – aveva parlato di ritorno a quella della scorsa stagione con cui ha vinto 11 GP arrivando secondo alle spalle di Martin. “Sono stato frainteso – ha sottolineato – non è mia intenzione tornare alla GP24, bensì al feeling che avevo con la vecchia moto.

La Ducati nuova è quella che ci può dare di più – ha aggiunto Bagnaia, stavolta molto diplomatico rispetto al solito – Sto faticando ad avere la stessa velocità in alcuni aspetti, ma ci stiamo lavorando”.

“È stato il mio miglior inizio di stagione dal punto di vista dei punti”

Diplomatico lo è stato anche a proposito del suo complicato inizio di Mondiale: “Ma è stato il mio miglior inizio di stagione dal punto di vista dei punti, tenendo anche conto dei circuiti difficili per il mio stile di guida. Adesso dobbiamo restare calmi, lavorare e cercare di ritrovare il feeling“.