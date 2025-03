Venezia, Di Francesco: “Questo gol non arriva. Il nostro approccio futuro…”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, in conferenza stampa ha commentato così la sconfitta contro il Bologna.

Venezia, le parole di Di Francesco in conferenza

Buone prestazioni, poi l’avversario segna.

“Orsolini ha fatto un gran gol dopo che avevamo avuto due grandi occasioni per sbloccarla, in certe occasioni non basta restare concentrati ma bisogna essere svegli per concretizzare le occasioni sotto porta. Peccato che oggi non siano arrivati punti”.

Ora punti che valgono doppio, cambierà qualcosa?

“L’approccio cambierà, ma non posso mettere sei attaccanti per fare gol. Dobbiamo dare continuità cercando questo benedetto gol che non arriva. Se poi prendiamo gol demerito nostro, ma bisogna farli”.

I segnali sono di una squadra che è viva.

“Sono convinto che questo click possa e debba arrivare, questa squadra ha dimostrato a tutti di esserci”.

Il Venezia ha subito 2 gol contro le prime 4 della classe nelle ultime 5. Ripartite da qui?

“La prestazione è stata sempre di livello, non ricordo anche grandi occasioni dopo l’1-0 nonostante giocatori di gamba e ripartenza, siamo stati bravi a non concederne e crearne comunque diverse grandi occasioni. Su queste, almeno una devi buttarla dentro”.