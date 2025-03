Zanardi, foto da brividi: “Impressionante”

L’ultima foto di Alex Zanardi fa emozionare tutti: i suoi fan lo ricordano sempre con grande affetto e commozione.

Alex Zanardi è una delle figure più straordinarie dello sport italiano e mondiale. Nato a Bologna nel 1966, ha avuto una brillante carriera nel mondo dell’automobilismo, raggiungendo il successo prima in Formula 1 e poi nella CART, dove vinse due titoli mondiali nel 1997 e nel 1998. La sua carriera subì una svolta drammatica nel 2001, quando durante un tragico incidente sul circuito del Lausitzring, in Germania, gli costò l’amputazione di entrambe le gambe. La sua determinazione, però, non lo ha affatto fermato.

Pochi anni dopo ha scoperto la passione per la Handbike e di lì si è reinventato, arrivando a raggiungere traguardi storici come le medaglie conquistate ai giochi Paralimpici di Tokyo e di Rio, oltre a numerosi titoli nazionali e internazionali. Poi, però, un altro scherzo del destino. Durante una staffetta benefica a bordo della sua handbike, Zanardi riportò gravissime conseguenze dopo uno scontro con un camion. Le numerose fratture e i traumi cranici e facciali hanno richiesto ore e ore di delicatissimi interventi. Da allora si sa ben poco sulle sue reali condizioni di salute.

Commozione Zanardi, la foto stupenda che lo ricorda

La famiglia ha scelto di mantenere grande riserbo sullo state di salute di Alex Zanardi. Tutto ciò che si sa di lui è che è tornato a casa, nella sua villa di Noventa Padovana, dopo numerosi mesi trascorsi in cliniche specializzate. Da lì sta proseguendo nel suo lunghissimo percorso di riabilitazione, osservato e seguito con attenzione da specialisti del settore. Tuttavia, è chiaro che il gran segreto aumenta la curiosità dei suoi fan, che vorrebbero avere qualche informazione più concreta.

Alex Zanardi, Bologna Motorshow, Bologna, Italy, 2002. Photo: Sutton Images. pic.twitter.com/6XsDUAC5gV — Demetriou Neto (@NetoDemetriou) March 25, 2025

Proprio nelle ultime ore, una splendida foto dell’ex pilota ha cominciato a circolare sulla piattaforma X scaldando il cuore dei tanti appassionati che ci si sono imbattuti. A condividere lo scatto è l’account di Demetriou Neto, grande appassionato di motori e autore di diversi saggi dedicati al settore dell’automobilismo. Come si legge dalla breve descrizione, la foto risale al 2002, più di un anno dopo il primo incidente, e ritrae Zanardi a bordo di un Kart modificato nel corso del Motorshow di Bologna.

L’ex campione presenziò così come tanti altri protagonisti del motorsport italiano, tra cui anche Valentino Rossi, al mega evento che si tenne nella città di Bologna. Il ritratto di Alex Zanardi a bordo della sua vettura ha generato centinaia di interazioni, ed è uno scatto toccante che aiuta a tener vivo il suo ricordo.