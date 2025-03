Allarme Valentino Rossi, la foto spaventa: spunta la verità

Il ‘Dottore’ si è sottoposto a una serie di esami diagnostici e ad alcuni test specifici. Ecco cosa è successo

È scoppiato l’allarme Valentino Rossi, con la foto che ha messo subito in agitazione i suoi tifosi. Ma per fortuna è tutto rientrato presto. È emersa la verità sulla visita fatta assieme alla compagna, Francesca Sofia Novello, che al ‘Dottore’ ha regalato due bambine. La seconda, Gabriella, è nata lo scorso 4 gennaio.

Giovedì scorso Valentino Rossi e Francesca si sono recati all’Istituto Scientifico di Pavia dell’IRCCS Maugeri di Pavia. Motivo? Un check-up completo di semplice prevenzione. La notizia è stata resa di dominio pubblico dallo stesso Istituto attraverso i suoi profili social.

“Oggi (giovedì, ndr) Valentino Rossi ha scelto l’IRCCS Maugeri Pavia per un check-up completo di prevenzione. Il dott. Lorenzo Monti (al centro della foto in basso, ndr) – prosegue la nota Facebook con un altro Dottore in corsia, ma con 9 titoli di Campione del Mondo”.

Come si dice, prevenire è meglio che curare. Come ha fatto sapere il Maugeri e la compagna di Rossi attraverso i social, lei e Valentino sono sottoposti a una serie di esami diagnostici e ad alcuni test specifici, tutti in regime di day hospital.

La presenza del nove volte campione del mondo è stato uno spot importante per l’IRCCS Maugeri, soprattutto per sensibilizzare la prevenzione e la cura della propria salute a prescindere dall’età.

Valentino Rossi un’icona del motociclismo: il legame con Pecco Bagnaia

Valentino Rossi non corre più in MotoGP da più di 4 anni, ma del motociclismo resta un’icona. Un simbolo vivente nonché un punto di riferimento per tantissimi piloti, specie per quelli cresciuti col suo mito e nella Academy da lui fondata ormai più di dieci anni fa. Spicca su tutti Pecco Bagnaia, che con la VR46 Racing, la squadra del ‘Dottore’, ha vinto pure il Mondiale Moto 2 nel 2018.

Il pilota torinese non perde mai l’occasione di sottolineare l’importanza di Rossi nella sua vita, nella sua carriera. Anche in questo momento di difficoltà in Ducati, con Marquez imprendibile e imbattibile, Valentino è al fianco di quello che possiamo considerare una sorta di suo fratello minore, o ‘figlioccio’. “Mi ha dato dei consigli”, ha svelato Bagnaia prima del weekend ad Austin. “Lui non sbaglia mai – ha aggiunto – quindi proverò a metterli in pratica”.