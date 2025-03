Empoli-Bologna, i convocati di Italiano. Confermata l’assenza di un big

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Empoli e Bologna, in programma domani sera al Castellani. Il tecnico rossoblù ha chiamato 26 giocatori per il primo atto del penultimo turno della Coppa nazionale. La squadra rossoblù è quasi al completo. L’unico assente in vista della sfida sarà Santiago Castro, fermato la scorsa settimana da una botta al piede subita in ritiro con la selezione maggiore della Nazionale argentina.

Il tecnico rossoblù ritrova invece Lorenzo De Silvestri, che aveva dovuto seguire la gara di campionato contro il Venezia alla televisione da casa.

I convocati del Bologna per la semifinale contro l’Empoli

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.