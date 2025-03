Dolore senza fine: morto un’icona del club

Un triste lutto ha colpito nelle scorse ore il mondo del football americano, ma non solo: l’annuncio sconvolge i tifosi.

Una tragica notizia ha sconvolto nelle scorse ore tutto il mondo del football americano nazionale e soprattutto la città di Ferrara.

A soli 53 anni è venuto infatti a mancare Marco Nani, ex giocatore e successivamente anche allenatore delle Aquile Ferrara e grande rappresentate della disciplina in Italia. Il campione è venuto a mancare a Parigi, e combatteva ormai da diverso tempo con una brutta malattia. Nel 2019, sempre a casa di una malattia, aveva perso il figlio Luca ad appena 9 anni.

La notizia ha lasciato di stucco tutti i suoi conoscenti, ex colleghi e compagni di squadra, nonché tutti i componenti della società. È stato proprio il suo storico club a battere per primo la tristissima nota della sua scomparsa, che inevitabilmente lascia il segno in tutta la Federazione. Marco Nani era stato un grande protagonista del football americano in Italia negli anni ’90, i suoi anni migliori, ma in primis era una persona adorabile, dal gran cuore, come lo ricorda chi lo ha conosciuto.

Addio a Marco Nani, scomparso a 53 anni

“Incontrando Marco per la strada nei suoi dorati anni 90, in abiti civili, non avresti mai detto che era un giocatore di football, e pure fortissimo. Minuto e compatto, con il sorriso sempre acceso e un’aura di positività che irradiava su chiunque gli stesse accanto”. Esordisce così il comunicato diramato nelle scorse ore dalle Aquile Ferrara, società di cui era diventato una vera e propria figura di riferimento.

“Aveva un cuore e un coraggio immensi, Marco – proseguono dalla squadra -. E queste sue doti lo hanno fatto grande sul campo e fuori. Classe 1971, fu uno dei migliori prodotti della ‘Mike Wyatt generation’: ricevitore e runningback di razza prima e coach poi. Ogni compagno di squadra, allenatore, dirigente, giocatore che ha incrociato il suo cammino conserva di lui solo ricordi eccezionali. Ora raggiungi i tuoi amati Luca e Carlo Alberto. Ti ricorderemo con affetto, fai buon viaggio Aquila”.

La scomparsa di Marco Nani a soli 53 anni lascia un vuoto incolmabile. Nei primi anni 2000 si era trasferito a Torino, dove aveva vestito prima la maglia dei Tigers e poi dei Giaguari. Da qualche anno aveva deciso di vivere a Parigi per lavoro.