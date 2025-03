Fiorentina, la carica di Rocco Commisso: “Difenderò ancora Palladino”

Ho difeso Palladino e lo difenderò ancora così Rocco Commisso a margine della finale del Torneo di Viareggio persa 1-0 dalla Fiorentina contro il Genoa. Il patron viola tornato già nelle ultime ore a Firenze e presente allo stadio nel successo interno contro l’Atalanta ci ha tenuto a mandare un ulteriore messaggio di apprezzamento verso il suo tecnico ma anche verso Moise Kean, definendolo una persona come poche, ed esaltandolo dopo la grandissima rete che ha deciso la gara contro la Dea.

Il momento viola

Una Fiorentina che al rientro dalla sosta ha mostrato di essere rimasta sul pezzo dopo i successi contro Panathinaikos e Juventus. Una vittoria pesante quella contro l’Atalanta che mantiene i viola in corsa per la Champions, sogno, confermato anche dal Presidente Commisso. Una Champions che appare sicuramente molto complicata da agguantare con la Fiorentina che non vuole però certamente smettere ora di sognare. La prossima sfida vedrà i gigliati affrontare il Milan a San Siro. I rossoneri sono inciampati a Napoli e in settimana affronteranno l’Inter in Coppa Italia per un semifinale d’andata che diventa decisiva. I viola quindi dovranno provare ad approfittare dell’intera settimana di riposo a differenza dei rossoneri, per preparare al meglio la gara di sabato alla ricerca di 3 punti fondamentali in ottica classifica.

Fiorentina, le parole di Commisso

Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, ha parlato a margine della finale del Torneo di Viareggio tra i viola e il Genoa affrontando diversi temi di attualità, ripartendo dalla vittoria di ieri contro l’Atalanta:

È contento della vittoria di ieri: “È stato molto emozionante. Forse voi non lo sapete, quattro partite fa ho detto che avrei parlato io ai ragazzi, l’ho fatto e da lì hanno vinto quattro partite. Sono molto contento di questo“.

Lei ha difeso spesso Palladino: “E ancora lo difenderò“. Cosa ci dice di Kean: “Ci sono pochi umani come lui. Ha fatto una grandissima partita. Che gol che ha fatto? Abbiamo vinto, qualcuno voleva vincere con più gol di scarto ma io sono contento anche vincendo con un solo gol“.

Avete dato una grande soddisfazione ai tifosi battendo la Juventus: “Avete visto eh?”

Ancora Commisso

È tutta la squadra che sta facendo bene: “Sì credo che abbiamo due o tre ragazzi che abbiamo recuperato e anche se avevamo fuori Colpani e Gosens, siamo forti. Ora vediamo cosa accadrà col Milan“.

Crede alla Champions?

“Io ho detto che volevamo fare meglio dell’anno scorso e credo fortemente in questo“.

Cosa ci dice di questo Torneo di Viareggio: “Ho visto tutte le partita in America. I ragazzi hanno fatto molto bene, ora stiamo perdendo ma vogliamo vincere“.