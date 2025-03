Juventus, Gatti torna sui social: il messaggio dopo l’infortunio è chiarissimo!

Federico Gatti, tramite il suo profilo Instagram, ha parlato così dopo la notizia del suo infortunio: “Gli esami hanno rilevato una microfrattura del perone. Sicuramente non mi fermerà neanche questo e farò di tutto per rientrare il prima possibile. Grazie per i tanti messaggi che, ognuno di voi, mi ha mandato! Cercherò di stare il più vicino possibile ai miei compagni in questo momento così importante della stagione”.

Sembrava inizialmente un infortunio di poco conto, ma col passare delle ore la situazione per la Juventus è diventata più complessa. Durante il match contro il Genoa, il difensore Federico Gatti ha chiesto il cambio per un forte dolore al soleo sinistro. Gli esami svolti questa mattina al J|Medical hanno confermato il peggio: si tratta di una frattura composta della diafisi del perone. Di conseguenza, Gatti dovrà restare fuori per circa 30 giorni, saltando quindi le prossime partite di campionato contro Roma, Lecce, Parma e Monza.