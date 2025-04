È morto il mito dello sport: ha lasciato un segno indelebile

Un triste annuncio ha colpito nelle ultime ore il mondo del padel: se ne va una figura di riferimento per lo sport.

Una triste notizie arrivata nelle ultime ore ha lasciato di stucco il mondo degli appassionati del padel. All’età di 62 anni, è venuto a mancare Francisco Javier Rodríguez Aparicio, una delle figure più riconosciute e amate del circuito. Soprannominato Paco Padel, è stato uno degli arbitri più autorevoli e apprezzati in assoluto, protagonista di alcuni dei match più importanti della storia dello sport, dirette sempre con grande maestria, professionalità e gentilezza.

Era diventato arbitro internazionale nel 2000, e da allora ha accumulato oltre 20 anni di esperienza ai massimi livelli, divenendo una colonna portante del World Padel Tour. In carriera ha diretto una quantità smisurata di sfide tra campionati spagnoli, competizioni europee e mondiali, guadagnando rispetto e ammirazione non soltanto da parte dei giocatori, ma anche da parte del pubblico. Negli ultimi anni era diventato anche responsabile del coordinamento arbitrale del circuito Damm. Da alcuni anni gli era stato diagnosticato un cancro.

Lutto nel mondo del Padel, addio a Francisco Rodriguez Aparicio

A riportare la notizia sono le principali testate sportive spagnole, come Marca e AS. Dopo una lunga battaglia contro un cancro, è scomparso all’età di 62 anni Francisco Javier Rodriguez Aparicio. Paco Padel è stata una figura cruciale nell’evoluzione e nello sviluppo che lo sport ha conosciuto negli ultimi anni. Proprio per il suo enorme impegno, nel 2007 gli è stata conferita la medaglia al merito sportivo da parte del Comitato Olimpico Spagnolo.

“La sua dedizione al nostro sport va oltre ciò che molti hanno riconosciuto negli ultimi anni. Il contributo di Paco alle regole e al consolidamento dell’arbitraggio è oggi un segno distintivo, il segno del suo duro lavoro e della sua dedizione per molti anni”, si legge nella nota di cordoglio della Federazione Spagnola di Padel. “Un grande atleta, un grande arbitro ma soprattutto una grande persona”, scrive ancora l’account della Federazione sui social.

Anche negli ultimi anni, nonostante la malattia, si era distaccato dal padel, rimanendo sempre fedele alla sua passione e continuando a portare avanti la causa per valorizzare il suo sport. Se oggi il padel ha la notorietà, il riconoscimento e il seguito che gli si attribuiscono, parte del merito è anche di Francisco Javier Rodríguez Aparicio. Con la sua scomparsa se ne va una colonna portante della disciplina.