Alonso alza la voce, trema la F1: uno scandalo

Alonso alza la voce, o comunque esce allo scoperto esprimendo il proprio pensiero. Del tutto contrario all’opinione pressoché comune. “Il mondo è cambiato”, ha detto chiaro e tondo il pilota dell’Aston Martin.

In questi giorni si sta discutendo molto in merito al possibile ritorno (nel 2028 o 2029) ai motori V10, quelli dal suono roboante rimasto impresso nella mente di tanti appassionati e moltissimi piloti, in considerazione del fatto che per molti team le power unit del nuovo millennio non sono più soddisfacenti. Si tratterebbe di un ritorno al passato, forse troppo passato.

Alonso dopo Hamilton: “So che manca a tutti, ma il mondo è cambiato”

Dopo Hamilton, che ha risposto in politichese prima di uscire allo scoperto dicendo di augurarsi l’utilizzo di “carburanti sostenibili, che sarebbero migliori per il futuro”, è arrivato il parere del tutto contrario, senza filtri, di un altro big del circus: Fernando Alonso.

Fernando Alonso has compared the potential return of V10s in F1 to running current cars ‘without the halo’ 👀 pic.twitter.com/KEGcmhJlhj — Autosport (@autosport) March 30, 2025

“Amo il suono dei V10 e dei V8, e so che manca a tutti, ma il mondo è cambiato – le parole dello spagnolo, fermo a 0 punti dopo i primi due GP, riportate da ‘Motori Online’ – Oggi abbiamo una power unit incredibilmente efficiente, che consuma un terzo del carburante rispetto al passato. Per cui il ritorno dei motori V10 sarebbe come correre senza Halo”.

No secco al ritorno ai V10, lo spagnolo parla a nome di tutti i piloti: “Si andrebbe contro l’evoluzione della tecnologia”

L’ex Ferrari è stato davvero chiarissimo, più di così davvero non si può. Il suo è un no secco al ritorno ai V10: “Per quanto affascinante, significherebbe andare contro l’evoluzione della tecnologia“.

Decisamente molto più di Hamilton, il quale è stato un po’ diplomatico girando intorno alla questione, Alonso è sicuro di quello che pensa e quasi sembra parlare a nome di tutti i piloti che oggi corrono in F1.

“Questa decisione spetta ai vertici, alla FOM e alla FIA, ma noi piloti vogliamo semplicemente le vetture più veloci possibili, indipendentemente dal motore – ha evidenziato in conclusione il 43enne due volte campione del mondo – Non possiamo però ignorare i tempi in cui viviamo: l’era ibrida e l’efficienza delle monoposto moderne sono ormai parte integrante della Formula 1“.