Coppa Italia, pareggio nel derby: tra Milan e Inter finisce 1-1. Tutto rinviato a fine aprile!

Tutto rinviato alla semifinale di ritorno del prossimo 24 aprile. Il derby di Milano termina in pareggio tra Inter e Milan con i gol di Abraham e Calhanoglu nella ripresa. La semifinale di Coppa Italia vede le due squadre milanesi non farsi del male. E il Bologna, in grande vantaggio 0-3 sull’Empoli dopo la gara di ieri, attende trepidante di capire chi incontrerà in finale a Roma salvo clamorose sorprese nella gara di ritorno del Dall’Ara.

Derby elettrico: Milan e Inter si dividono la scena

Il derby della Madonnina regala spettacolo ed emozioni fin dai primi minuti. L’Inter parte forte e al 9’ sfiora il vantaggio con Correa, che calcia dopo una sponda di Thuram, trovando però un attento Maignan. Il Milan risponde al 16’ con Theo Hernandez, il cui tiro termina alto. Al 20’, de Vrij ci prova di testa su una punizione di Calhanoglu, ma Abraham salva quasi sulla linea. Il Milan sfiora il gol con Leao al 27’, ma Martinez è superbo con una parata di piede. Ancora il portiere nerazzurro, al 37’, anticipa Abraham fuori area.

Nel finale di primo tempo è Maignan a prendersi la scena: prima salva su una punizione di Calhanoglu al 41’, poi al 45’ nega il gol a Frattesi e Bastoni con due interventi decisivi.

In avvio di ripresa per, al 47’ però, il Milan colpisce con Abraham, che elude Bisseck e batte Martinez. La reazione dell’Inter è immediata, ma Maignan ferma Barella al 49’.

Pareggio e occasioni fino all’ultimo

Il Milan va vicino al raddoppio con Leao in acrobazia al 63’, ma al 67’ arriva il pareggio: Correa serve Calhanoglu, che sorprende Maignan con un gran tiro. L’Inter spreca al 79’ con Thuram, e Maignan si esalta ancora all’80’ su Zalewski. L’ultima grande occasione è per Mkhitaryan all’84’, ma il portiere rossonero è insuperabile. Un derby intenso termina in parità, con i due portieri grandi protagonisti sia nel primo che nel secondo tempo.