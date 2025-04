Milan, Conceição: “Oggi squadra più compatta. Vogliamo vincere la Coppa Italia”

Il tecnico del Milan, Sergio Conceição, ha parlato dopo la partita ai microfoni di Mediaset dopo il pareggio 1-1 contro l’Inter nella semifinale di andata della Coppa Italia.

Pareggio che tiene tutto aperto, quanto ci credete?

“Siamo a metà strada, ora aspettiamo il ritorno. Poi avremo la possibilità di giocarci la Finale a Roma, a cui teniamo molto. Ringraziamo il pubblico per il supporto e i giocatori per la prestazione. È stata una gara difficile contro una squadra forte, che ci conosce bene. Siamo stati bravi in fase difensiva”.

Loro hanno avuto più occasioni. È soddisfatto dell’atteggiamento difensivo?

“Anche noi abbiamo creato delle occasioni, ma a volte sono i dettagli a fare la differenza. Loro sono stati pericolosi sulle palle inattive, un loro punto di forza. Anche noi abbiamo avuto le nostre chance. Alla fine, credo che il pareggio sia un risultato giusto per una partita equilibrata. Sono soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, ma dobbiamo migliorare se vogliamo vincere la Coppa Italia”.

Coi cambi di gioco li mettevate in difficoltà, ma ne avete fatti troppo pochi…

“Sì, la partita l’avevamo preparata in questo modo. Se avessimo gestito meglio la circolazione della palla, avremmo trovato più situazioni di superiorità numerica. Quando siamo riusciti a cambiare gioco, abbiamo creato problemi. Però l’Inter è brava a gestire i ritmi e a ‘congelare’ la partita quando ha il possesso. Bisogna considerare anche la qualità dell’avversario”.

Come mai poca continuità dopo quatto mesi?

“Sono qua da tre mesi, mi sembra giusto precisarlo. Sono arrivato da poco e abbiamo subito giocato due partite di Supercoppa, poi ogni tre giorni una gara. Non ho ancora avuto molto tempo per lavorare sull’equilibrio della squadra. So che può sembrare una giustificazione, ma è la realtà. Stiamo cercando di migliorare, non solo a livello teorico, ma soprattutto sul campo. Oggi la squadra è stata più compatta”.