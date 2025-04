Coppa Italia, le scelte di formazione: confermata una sorpresa nel Milan, nell’Inter novità in attacco!

Poco meno di tre mesi dopo il trionfo del Milan in Supercoppa, rossoneri e Inter tornano a sfidarsi nelle semifinali della principale coppa nazionale. Questa sera, al Meazza, andrà in scena l’andata di un doppio confronto che si preannuncia infuocato, con il ritorno fissato per il 23. Entrambe le squadre dovranno fare i conti con assenze pesanti, tra infortuni e squalifiche, rendendo la sfida ancora più incerta e combattuta.

Dopo la semifinale di andata tra Empoli e Bologna, andata in scena ieri al “Castellani” che ha visto rossoblù fare un grande balzo verso la finale vincendo 0-3, oggi tocca alle milanesi. Tra poco meno di un’ora Milan e Inter si sfideranno nel catino di casa alla ricerca di un successo che potrebbe lanciare una delle due verso la finale del prossimo 14 maggio. Difficile dire se ci sia una reale favorita. Sulla carta i nerazzurri sono la miglior squadra tra le due, ma il Diavolo quest’anno ha dimostrato di saper fare male ai cugini. Sarà dunque interessante capire come Inzaghi disporrà la sua squadra in virtù delle assenze, mentre in casa Milan Sergio Conceiçao potrebbe ipotizzare una squadra molto offensiva come nel secondo tempo di Riyadh.

Le scelte di formazione di Milan e Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Rafael Leão; Abraham. All. Conceição.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlo Augusto; Correa, Thuram. All. Inzaghi.

Pulisic sarà l’unico calciatore statunitense in campo. Infatti, non sarà nemmeno seduto in panchina Yunus Musah. L’ex giocatore del Valencia nelle scorse ore è stato colpito da un attacco febbrile che lo ha debilitato tanto da renderlo indisponibile per la sfida di questa sera tra nerazzurri e rossoneri. Musah, ricordiamolo, era stato una delle novità di Conceição nella sfida in finale di Supercoppa.