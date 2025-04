Furia Bagnaia, si è rotto: scoppia il caos in MotoGP

“Davvero non ho capito”: l’attacco frontale del pilota torinese dopo la vittoria ad Austin del suo primo Gran premio nel Mondiale 2025

Pecco Bagnaia trionfa ad Austin, grazie alla caduta di Marco Marquez, e poi si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Più che altro dei macigni, manifestando una rabbia che ormai covava da troppo tempo.

Chi c’è, o meglio chi c’era nel mirino del pilota torinese? Bagnaia non ha fatto nomi, ma si parla di piloti ed ex colleghi che in queste settimane, e anche prima il GP delle Americhe gli avevano riservato critiche velenose.

Così il vice campione del mondo si è preso la sua personale rivincita: “Alcune persone che lavorano in questo mondo, in questo sport e che sono stati piloti, hanno detto su di me alcune cose che davvero non ho capito… – l’attacco del pilota Ducati – Se sono stati piloti e se hanno lavorato qui, dovrebbero conoscere perfettamente tutta la situazione”.

La rivincita di Bagnaia: “Questa vittoria è per tutti loro”

Ma queste critiche, per sua stessa ammissione, gli hanno dato un ulteriore stimolo: “Sentire cosa dicevano mi ha motivato molto. Questa vittoria è per tutti loro“, ha concluso Bagnaia che dopo aver superato il traguardo ad Austin ha mimato un binocolo, spostandolo a destra e a sinistra come a dire: ‘Voi che mi avete criticato, ora dove siete?’.

COTA has a new winner and he’s just reached his 30th victory 💪🏆 @PeccoBagnaia #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/9gbJUOG2L7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 30, 2025

Classifica Mondiale MotoGP 2025: Pecco a 12 punti dal fratello di Marc Marquez

Con il successo di domenica, Bagnaia ha ridotto a soli 12 punti il distacco dalla vetta. Adesso, dopo la caduta di Marc Marquez, occupata dal fratello Alex. Mondiale riaperto? Sì, ma forse soltanto dal punto di vista dell’aritmetica.

Da segnalare anche i progressi di Morbidelli (quarto) e Di Giannantonio (quinto), la coppia della VR46 Racing di Valentino Rossi. Aspettando il rientro del campione iridato Jorge Martin…

Ecco la classifica completa dopo il GP di Austin:

Alex Marquez 87 punti

Marc Marquez 86 punti

Pecco Bagnaia 75 punti

Franco Morbidelli 55

Fabio Di Giannantonio 44

Ai Ogura 25

Johan Zarco 25

Marco Bezzecchi 24

Luca Marini 20

Jack Miller 19

Brad Binder 19

Enea Bastianini 16

Pedro Acosta 16

Fabio Quartararo 16

Joan Mir 10

Alex Rins 10

Maverick Vinales 6

Raul Fernandez 5

Fermin Aldeguer 3

Augusto Fernandez 3

Miguel Oliveira 2

Lorenzo Savadori 1

Somkiat Chantra 0