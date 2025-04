Serie A, che calo del Milan! Exploit del Napoli: il confronto rispetto alla scorsa stagione

Il campionato è arrivato al rush finale: tutti i verdetti ancora da decifrare, una lotta scudetto che durerà fino alla fine per non parlare delle qualificazioni alle varie coppe europee, fino ad arrivare alla retrocessione. Squadre che hanno mantenuto lo stesso trend dello scorso anno, squadre che hanno avuto un’involuzione clamorosa. Ecco, intanto, la classifica attuale della Serie A con il confronto rispetto alle prime 30 giornate dello scorso campionato.

Serie A, che calo del Milan rispetto allo scorso anno!

Inter 67 punti nelle prime 30 giornate (-12 punti rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 30 giornate)

Napoli 64 (+19)

Atalanta 58 (+8)

Bologna 56 (-1)

Juventus 55 (-4)

Roma 52 (=)

Fiorentina 51 (+5)

*Lazio 51 (+8)

Milan 47 (-18)

Udinese 40 (+12)

*Torino 38 (-3)

Genoa 35 (=)

Como 30 (in Serie B)

*Hellas Verona 29 (+3)

Cagliari 29 (+2)

Lecce 25 (-4)

*Parma 25 (in Serie B)

Empoli 23 (-2)

Venezia 20 (in Serie B)

Monza 15 (-27)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 29 giornate della scorsa Serie A

L’Inter domina, poi soffre ma alla fine vince! 2-1 all’Udinese e temporaneo +6 sul Napoli

Nuova vittoria e nuovo allungo dell’Inter in testa alla classifica, nel pomeriggio di San Siro i nerazzurri conquistano tre punti fondamentali contro l’Udinese. Contro la squadra friulana finisce 2-1, grazie al dominio totale della squadra di Simone Inzaghi per 70 minuti. Poi la squadra di Runjaic ha un sussulto e nel finale, accorcia le distanze e poi sfiora più volte il pareggio. La squadra nerazzurra con questa vittoria allunga temporaneamente sul Napoli secondo in classifica, impegnato stasera col Milan.