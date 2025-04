Verstappen spalle al muro: non può più rifiutare

Verstappen ora non può proprio rifiutare: può accadere tutto molto velocemente e creare un effetto domino in Formula 1.

Max Verstappen è legato alla Red Bull fino al 2028, ma in Formula 1 si sa che tutto può cambiare e tutto può succedere. L’esempio più lampante è quello del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari che, solamente qualche anno fa, sembrava essere impossibile.

Le recenti turbolenze in casa Red Bull – dai problemi interni alla partenza di Newey – hanno alimentato i rumors su un possibile addio. Certo, Max ha sempre detto di voler restare, ma se il team non riuscisse a garantirgli una macchina competitiva nel 2026, tutto potrà cambiare.

Verstappen e l’occasione che non può rifiutare: ribaltone in Formula 1

L’indiscrezione sul futuro del campione olandese Max Verstappen arriva dritta come un fulmine dall’ex pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya che ha ha spiegato quale team potrebbe avere le carte in regola per convincere il fenomeno di casa Red Bull ad accettare una proposta che, a suo dire, sarebbe impossibile da rifiutare.

“Credo che a Max sarà fatta un’offerta alla quale non potrà dire di no. Poi se Red Bull avrà difficoltà nel primo anno dei nuovi regolamenti, non mi sorprenderebbe se dopo tre gare Max avesse già firmato altrove”, ha spiegato nell’intervista ai microfoni di ‘Vision4Sport’, lasciando poco spazio ai dubbi. Ma quale sarebbe il team in questione? Nientemeno che l’Aston Martin, una scuderia che sta alzando l’asticella delle ambizioni all’interno della Formula 1.

Non sarebbe solamente una mera questione di soldi, ma anzi ci sarebbe di più. Ad attirare c’è infatti un progetto tecnico che potrebbe rappresentare il sogno di ogni pilota, con nomi pesanti e una visione a lungo termine. Montoya, che di corse se ne intende, ha tirato in ballo il coinvolgimento di Adrian Newey e la partnership con Honda (dal 2026 Aston Martin avrà appunto i motori Honda), per spiegare perché l’Aston Martin potrebbe essere la destinazione perfetta per Verstappen.

Insomma, non è solo un’indiscrezione buttata lì per fare rumore: ci sarebbe sostanza dietro queste parole. E soprattutto ci sarebbe la possibilità di diventare ancora più competitivo e di alzare ulteriormente l’asticella. Anche perché in quest’inizio di stagione, contro la McLaren, la Red Bull sta faticando non poco. Tanto che Montoya ha detto chiaro e tondo: “Se fossi Max, andrei lì. È la scelta logica, tutto quello con cui ha vinto è lì”.

Se l’indiscrezione di Montoya si avverasse, ci sarebbe un effetto domino non da poco. Fernando Alonso, attualmente sotto contratto con Aston Martin fino al 2026, potrebbe ritrovarsi con le valigie in mano. Montoya non ha girato troppo intorno alla questione e ha dichiarato: “Se Verstappen arrivasse, Alonso si ritirerebbe e diventerebbe ambasciatore a vita del marchio”.