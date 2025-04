Brutte notizie per il Barcellona: ko il terzino sinistro titolare

Il Barcellona dovrà fare a meno di Alejandro Balde in un momento cruciale della stagione. Il terzino sinistro blaugrana ha riportato un infortunio muscolare durante la sfida contro il Leganés ed è stato costretto a uscire dal campo prima dell’intervallo. Gli esami medici effettuati presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper hanno confermato una lesione distale del bicipite femorale della coscia sinistra. Un’assenza pesante per Hansi Flick, che perde un titolare inamovibile proprio a ridosso di sfide decisive in Champions League, Liga e nella finale di Coppa del Re.

Obiettivo finale di Coppa, ma senza forzare i tempi

Il comunicato ufficiale del club non ha precisato i tempi di recupero, sottolineando che il rientro in squadra dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio. La speranza è di recuperare Balde in tempo per la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, in programma il 26 aprile. Tuttavia, lo staff medico e tecnico non intende correre rischi, soprattutto considerando gli altri importanti impegni che attendono il Barça nel finale di stagione. Il laterale salterà certamente il ritorno dei quarti di Champions a Dortmund e con ogni probabilità anche le sfide di Liga contro Celta Vigo e Mallorca. Resta da capire quanto il terzino effettivamente rimarrà fuori per valutare la sua effettiva presenza in una potenziale andata della semifinale di Champions League. Infatti il 29/30 aprile, si giocheranno le semifinali, in cui il Barcellona e Balde potrebbero sfidare l’Inter.

Martín pronto a prendersi la fascia sinistra del Barcellona

Con Balde fuori dai giochi, Hansi Flick si affiderà a Gerard Martín per presidiare la corsia mancina della difesa. Il giovane di Esplugues ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa e ora avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore anche da titolare. Finora, Balde aveva collezionato 43 presenze stagionali, contribuendo con 10 assist e un gol, segnato nella finale di Supercoppa di Spagna proprio contro il Real Madrid. Un’assenza pesante, ma anche un’occasione per scoprire nuove soluzioni in rosa.